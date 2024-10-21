FETÖ elebaşısı hakkında sergilenen kabul edilemez söylemlerin RTÜK'ün takibinde olduğunu açıklayan RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, FETÖ ile mücadelede kararlılık vurgusu yaptı.ANKARA (İGFA) - RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, yetki alanında bulunan bazı yayın organlarında FETÖ elebaşı hakkında sergilenen kabul edilemez söylemlerinin Üst Kurulun takibinde olduğunu açıkladı. Şahin, "Hiçbir yayıncı, terörü ve teröristi öven yayınlar yapamaz" dedi.

Hain FETÖ ile mücadelede kararlılık vurgusu yapan Şahin ayrıca paylaşımında, "Millete ihanet etti, vatansız öldü. Milli iradaye kast eden hain FETÖ ile mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir. 15 Temmuz şehitlerimizin ruhu şad olsun" ifadelerini kullandı.