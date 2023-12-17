Art niyetli olan bir kimsenin varlığına işaret eder. Bu kimsenin kızmış veya bir konuşmayı yanlış anlamış olabileceğine yorumlanır. İçinde beslediği bir niyetten ötürü hayatında görmek istemiyor, iş hayatında rakip gördüğü için yok etmek istiyor, emeğiyle kazandığı para üzerine bencil hayaller kuruyor olabilir olarak tabir edilir. Yanlış anlaşılmalar varsa gidermeli ama her duyduğuna inanan yakınına karşı temkinli olmalı anlamına gelir. Hareketleriyle kendini belli edecek olan bu kişiye güvenmemesi, zararlardan korunması için önemlidir olarak tabir edilir.

Rüyada Fareden Korktuğunu Görmek

İstemeden de olsa yapılacak bir hataya, kabahatli bir davranışa delalet eder. Bu kabahat izinsiz alınan bir para, başkasına verilen bir sır, eşyasını kaybetmek, boş bulunup dedikodu yapmak gibi bir zafiyet olabilir olarak yorumlanır. Bu kimse kendisi olabileceği gibi çocuğu, eşi veya iş arkadaşı da olabilir anlamına gelir. Ufak kazalar olarak nitelendirilecek bu durum karşısında öfkesini koruması, sağduyu hareket etmesi, nefsine uyup tuzağa düşmemesi gerektiği gösterir. Kızmak ve cezalandırmak yerine sebeplerini sorması gerektiğine tabir olur.