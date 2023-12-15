Kazanılacak saygınlık ve mertebe olarak yorumlanır. Kariyer hayatında yüksek konumlara erişmeye, eğitim hayatında yükselmeye, hedeflenen başarıya ulaşmaya delalet eder. Yakınlarının gözüne girmeye, insanlar tarafından örnek gösterilen bir kimse olmaya işaret eder.

Rüyada Siyah At Görmek

Amaçları doğrultusunda azimle çabaladığını, pes etmediğini, adım adım gelen başarıyı gösterir. Kendi gayretleriyle elde edeceği minnetsiz başarılara delalet eder. Üzerinde çalışılan işlerin ve projelerin sürekli olarak kazanç sağlayacağı, rızkın kesilmeyeceği olarak yorumlanır. İzzetle gelen maddi ve manevi servete delalet eder. Kudretli ve şerefli bir kimse olduğunu gösterir. Uzun süredir yaşadığı manevi sıkıntılara sabırla göğüs gerdiği için Hakkın rahmetiyle rızıklanmış olduğuna işaret eder. Helal kazançla zenginliğe erecek kimse olarak tabir olur.