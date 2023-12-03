Aydınlık, murat, özgürlük ve kısmet olarak yorumlanır. Temiz niyetlere sahip bir kimse olduğunu gösterir. Kötülük düşünmeyen, adaletli, cömert bir kişinin varlığına işaret eder. Çok büyük başarılara imza atacağı, başarı merdivenlerini birer birer tırmanacağı, gurur duyulacak işler yapacağı, mevkisinin yükseleceği, parmakla gösterilecek insan olacağı anlamına gelir.

Esir olduğu durumlar varsa engel olan tüm hallerden kurtulacağını, özgürlüğüne kavuşacağını, rahat bir nefes alacağını gösterir. Hasta bir kimse varsa iyileşip ayağa kalkacağına, kuvvet bulup şifaya kavuşacağına yorumlanır. Sıkıntılı bir süreç geçirmişse karşısına çıkacak olan makam sahibi bir insandan göreceği destekle çabucak atlatıp eski itibarına ve huzuruna kavuşacağına işaret eder. Uzun zamandır beklenen bir haberin, iş sonucunun, sağlık tahlilinin olumlu sonuçlanacağını gösterir.

Rüya Görmek

Duyulan özlemlerin son bulacağına, uzaktaki sevgilinin geleceğine, ayrılıkların son bulacağına delalet eder. Bekar kadınlar için hayatını güven ve mutluluk içinde geçireceği nüfuslu ve heybetli bir kısmet ile evlilik yoluna gireceği olarak tabir olur. Hayırlı bir evlat yetiştirmiş olduğunu, neslinin temiz olacağını gösterir. Hayatı boyunca annesine ve babasına hürmetli olacak, bakımlarını ihmal etmeyecek bir evlada yorumlanır. Erkek çocuk için sünnet düğünü, nikah veya askere uğurlama planları yapılıyorsa bunun için uygun günlerin içinde olduğuna delalet eder. İş sorumluluğu verilecek bir evladın artık hazır olduğuna işaret eder.