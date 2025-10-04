Saadet Partisi, Demokrat Parti, Cumhuriyet Halk Partisi, Yeniden Refah Partisi ve bağımsız üye ret oyu kullanırken Milliyetçi Hareket Partisi grubu ise çekimser kaldı.

Gündem maddesine neden hayır oyu verdiklerine ilişkin açıklama yapan Saadet Partisi & Demokrat Parti grup sözcüsü Fikret Bayram projeye karşı çıkmadıklarını, hayır oyu vermelerinin sebebinin komisyonlarda görüşülmeden konuların aceleye getirilmesi olduğunu belirtti.

Fikret Bayram yaptığı açıklamada, “Belediye meclis gündemleri bize önceden gönderilir. Biz de bu gündemlerle ilgili gruplarımızda toplantı yaparız. Sorulması gereken yerlere sorular sorarız, konuları araştırır öyle toplantıya geliriz. Ancak Oylat Cam Seyir Terası ile ilgili gündem ilgili müdürlük tarafından toplantı sırasında ek gündem olarak talep edildi. Haliyle konunun detaylarını konuşabileceğimiz bir ortam oluşmadı. Biz de makul olarak bu konunun Plan Bütçe komisyonuna havale edilmesini, orada görüşüldükten sonra meclise gelmesini istedik. Bu makul bir talepti. Meclisi yöneten başkan vekilimizin de aslında niyeti komisyona göndermekti. Ancak sonradan anlayamadığımız şekilde maddeyi oylamaya sundu. Haliyle sadece AKP grubunun evet oyuyla meclisten geçmiş oldu” dedi.

Daha önce de başka gündemlerde benzer sorunlar yaşandığını dile getiren Fikret BAYRAM, “Bizler Saadet Partisi & Demokrat Parti grubu olarak vatandaşlarımızın bize yüklediği ana muhalefet bilinciyle her şeyi titizlikle inceliyoruz. İçimize sinmeden aceleye getirilerek bir şeylere karar vermek istemiyoruz. Milyonlarca liralık bir proje neticede. Bununla ilgili başka şeyleri aceleye getirebilirler ancak İnegöl’ün tamamını temsil eden bu meclisi tam bilgilendirmek zorundalar.” dedi.

Kaynak: BÜLTEN