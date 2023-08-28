Saadet Partisi Bursa Milletvekili Mehmet Atmaca bugün, İlçe Başkanı Hasan Eroğlu ve partililerle birlikte İnegöl’de ziyaretler gerçekleştirdi.

İnegöl Kaymakamı Eren Arslan’ı makamında ziyaret eden Atmaca akabinde İTSO Başkanı Yavuz Uğurdağ ve Emniyet Müdürü Erdoğan Baydemir ile bir araya geldi. Programın devamında teşkilat içi toplantılara ve çalışmalara katılan Atmaca ziyaretler sonrasında yapmış olduğu açıklamada şu ifadeleri kullandı;

“İnegöl’ümüz, ülkemiz ve Bursa’mız için kıymetli bir ilçe. benim de gençliğimin uzun yıllarımın geçtiği bir ilçe. Bugün teşkilatımızla birlikte Kaymakam Eren Arslan’ı İTSO Başkanı Yavuz Uğurdağ’ı, Emniyet Müdürü Erdoğan Baydemir’i ziyaret ederek İnegöl ile alakalı istişarelerde bulunduk. Tabi biz İnegöl’ümüzün sorunlarına ve ihtiyaçlarına hakimiz. Bizler milletvekilleri olarak köprü görevi kuran insanlarız. İnegöl’ümüzle alakalı tüm sorunlar ve ihtiyaçlar için aktif mücadele edeceğimizden kimsenin şüphesi olmasın. İnegöl’de sık sık ziyaretler yaparak protokol, STK ve vatandaşlarımızla bir arada olacağız. Gerek bu programlar esnasında gerekse de ilçe teşkilatımız aracılığıyla bizlere tüm sorunları iletebilirsiniz. Biz teşkilatımızla birlikte bu sorunların Ankara’da temsili için gerekli mücadeleyi vereceğiz. Ülkemiz için, Bursa için İnegöl için Saadet Partisi kadroları olarak yorulmadan çalışmalarımızı sürdüreceğiz.”