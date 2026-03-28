Bursa Adli Yargı Komisyonu Başkanı iken İstanbul Anadolu Adalet Komisyonu Başkanlığı görevine atanan Dr Mesut Bilen, Bursa'ya veda etti.

Daha önce Van ve Ordu'da görev yapan Dr Mesut Bilen, Haziran 2025'te Bursa'ya atanmış ve kısa sürede akademik birikimini sahada tecrübesiyle harmanlayıp yargı hizmetlerinin etkinliğini artırmaya yönelik çalışmalarıyla dikkat çekmişti.

Hâkimler ve Savcılar Kurulu'nun 18 Mart 2026 tarihli kararnamesiyle İstanbul Anadolu Adalet Komisyonu Başkanlığı görevine atanan Dr Mesut Bilen'e meslektaşları veda töreni düzenledi. Bursa Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Çelenk, savcı ve hakimler çiçeklerle Bilen'i uğurladı.

Dr Mesut Bilen, İstanbul'daki görevine kısa sürede başlayacak