Nilüfer Belediyesi ev sahipliğinde; Institut Français, Fransa, Belçika, Kanada, Lüksemburg ve İsviçre büyükelçilikleri ile Alliance Française Bursa ve Türk-Fransız Kültür Derneği iş birliğiyle düzenlenen Frankofon Film Festivali’nin açılışı, Konak Kültürevi’nde yapıldı. Açılışa Nilüfer Belediye Başkan Vekili Akın Uludağ, Gilles Roulland, Valentin Rodriguez, Halil Akgül, Nuri Cem Erbak ve çok sayıda sinemasever katıldı.

Kadın Hikayeleri

Nilüfer Belediye Başkan Vekili Akın Uludağ yaptığı konuşmada, festivalin kentin kültür sanat hayatında çok önemli bir yere sahip olduğunu söyledi. Festivalin ana temasının kadın hikayeleri olduğunu dile getiren Uludağ, "Fransızca konuşulan ülkelerden seçilmiş filmlerde güçlü kadın karakterleri izleyeceğiz. Onların dünyasına, farklı bakış açılarına şahit olacağız. Toplam 19 gösterimle sizlerle buluşacağız" dedi.

9 uzun 4 kısa metraj

Gilles Roulland, festivalde 9 uzun ve 4 kısa metraj olmak üzere toplam 13 filmin gösterileceğini, bunların büyük bölümünün Türkiye’de ilk kez izleyiciyle buluşacak ödüllü yapımlar olduğunu açıkladı. Filmlerin yaklaşık yarısının kadın yönetmenler tarafından çekildiğini belirten Roulland, hikâyelerin çoğunun kadın karakterler etrafında şekillendiğini ve bunun Frankofoni’nin diyalog, eşitlik ve açıklık değerlerine bağlı bilinçli bir tercih olduğunu vurguladı.Bursa Türk-Fransız Alliance Française Kültür Derneği Başkanı Halil Akgül de, iki ülke arasındaki ortak değerlere dikkat çekti.

Açılış töreninin ardından geçen yıl Cannes Film Festivali’nin açılışında gösterilen ‘Bir Gün Bırakıp Gitmek’ filmi izleyici ile buluştu.