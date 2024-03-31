31 Mart Yerel Seçimlerinde İnegöl Belediye Başkan adayı Hasan Eroğlu oylarını kullandı.
Kocatepe Ortaokulu 2297 nolu sandıkta oy kullanan Eroğlu şu şekilde konuştu: "Değerli basın mensuplarımız öncelikle sizlere teşekkür ediyorum. Bu seçim döneminde hiçbir zaman bizleri yalnız bırakmadınız. Mesajlarımızı İnegöllü hemşehrilerimize ulaştırdınız. Diğer taraftan tüm İnegöllü hemşehrilerimi saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Yaklaşık 2 aydır bir seçim kampanyası dönemi geçirdik ve bu dönemin gayet  gayet nezaket çerçevesinde, hoşgörü çerçevesinde geçtiğine inanıyoruz. Mutluyuz, herhangi bir kaza bela olmadan bu süreci atlattık. Şimdi tüm İnegöllü hemşehrilerime bugün sandıkta iradelerini göstermeye davet ediyorum. İnşallah bu akşam seçim sonuçlarımız şehrimize, coğrafyamıza hayırlar getirmesinizi Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum."

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Muhabir: İbrahim Uslu