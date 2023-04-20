14 Mayıs’ta yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği seçimi öncesinde partiler seçim çalışmalarına devam ediyor. Seçim çalışmaları kapsamında Saadet Partisi İnegöl İlçe Binasına, SP Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’nun yanı sıra Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile CHP Bursa Milletvekili adayı Erkan Dönmez’in afişleri asıldı.

Afişlerin olduğu yeni parti binasının fotoğrafını ‘#Sanasöz yine baharlar gelecek. #14Mayıs‘ta iklim değişecek.’ ifadesiyle sosyal medya hesabından paylaşan Saadet Partisi İnegöl İlçe Başkanı Hasan Eroğlu’nun paylaşımına kısa sürede onlarca yorum yapıldı.

Paylaşıma kimi vatandaşlar paylaşımı beğenirken, kimi vatandaşlar ise tepki gösterdi.