MHP Genel Sekreteri, Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman, İl Başkanı M. Cihangir Kalkancı, İlçe Başkanı Uğur Bayram, İlçe Yönetim Kurulu üyeleri, meclis üyeleri ve Bursa Milletvekili Adayı Bilal Doğan Milliyetçi Hareket Partisi’nin düzenlemiş olduğu iftar programında Bursa'daki depremzede vatandaşlarımızla bir araya geldiler.

Ardından İlçe Başkanı Uğur Bayram, İnegöl İlçe Ülkü Ocakları Başkanı Burak Bingül ve Yönetimi, Yönetim Kurulu üyeleri ve Meclis üyeleri ile birlikte Balkan Göçmenleri Kültür ve Dayanışma Derneği’ni ziyarette bulundular. Dernek Başkanı Ertan Başdere’ye ve dernek üyelerine ilgi ve alakalarından dolayı teşekkür ettiler.



Ertan Başdere yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı;

‘’Hepimizin bildiği üzere 14 Mayıs’ta önemli bir seçime gidiyoruz. Herkes açısından özellikle İnegöl açısından hayırlı olmasını diliyoruz. Sonuç olarak birbirinden farklı siyasi partiler olsa da hepimizin önceliği İnegöl’e hizmet edebilmek. Milliyetçi Hareket Partisi’de İnegöl’den bir adayı listesinden önemli bir yere koyarak İnegöl’e verdiği değeri de burada göstermiş oluyor. Biz bu konuda da müteşekkiriz kendilerine. Milliyetçi Hareket Partisi olarak özellikle İnegöl’de birçok önemli çalışmalara imza atıyorsunuz, bizde bunları gerek sosyal medya hesaplarından gerekse yerel medya basınından takip ediyoruz. Özellikle Balkan Göçmenleri adına yapmış olduğunuz faaliyetlerinde takipçisiyiz. Bizlerinde yapmış olduğu etkinliklere eksiksiz bir şekilde çok önemli katkılar yaparak katılım sağlıyorsunuz. Bizleri bunlar çok mutlu ediyor. Bundan sonraki süreçlerde de bu birlik ve beraberliğin daim olmasını temenni ediyoruz’’ dedi.

Uğur Bayram yaptığı açıklamada;

‘’Önümüzde önemli bir seçim var. Biz bu seçimi Cumhuriyet tarihinin önemli bir eşiği olarak görüyoruz. Bu anlamda da çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Büyük bir ciddiyet ve titizlikle çalışmalarımıza devam ediyoruz. Milliyetçi Hareket Partisi olarak yaklaşık 1 yıldır sahadayız. Bizler bu seçim kapsamında gezdiğimiz her yerde şunu söylüyoruz. Cumhur ittifakı sebebi ile Cumhurbaşkanlığında Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a oy istiyoruz’’ dedi.

Bilal Doğan yaptığı açıklamada;

''Öncelikle bizleri burada ağırladığınız ve bu yoğun temponuzun arasında vakit ayırdığınız için teşekkür ediyoruz. Hepinizin malumu olduğu üzere 14 Mayıs'ta ülkemiz için çok önemli bir seçim var, bu seçim ülkemiz açısından kader niteliği taşımakta ve beraberinde 1 buçuk milyarlık İslam alemi için de ziyadesi ile önemlidir, yine bu seçim Cumhur ile dış güdümlü zilletin, seçimidir, hiç şüphemiz yoktur ki Cumhur ittifakı ilk turda alnının akıyla, açık ara farkla zaferini ilan edecektir. Önümüzdeki yeni yüzyılın Türk yüzyılı olması için kararını Cumhur ittifakının Cumhur başkanı adayı sayın Recep Tayyip Erdoğan'dan yana kullanacak, Milliyetçi Hareket Partisinin meclisteki sandalye sayısını arttırmak, ve Türk milletinin güvencesi olan Milliyetçi Hareket Partisini mecliste en güçlü şekilde çıkmasına vesile olacaktır.Açık hedefimiz Cumhurbaşkanımız ve Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın açık ara farkla seçilmesine çalışmak, Milliyetçi Hareket Partisi’yle Cumhur İttifak’ının milletvekili sayısının nitelikli çoğunluğa ulaştırmaktır. Sizlerden isteğimiz 14 Mayıs sabahı sandığa gidip, Cumhur başkanımız sayın Erdoğan'ı ve Milliyetçi hareket partisine oy vermeniz olacaktır. Elbette başaracağımızdan ve başarılı olacağımızdan en küçük şüphemiz de yoktur. Gayret bizden Tevfik Allah’tandır. Sözlerime burada son verirken sizleri cenab-ı Allah'a emanet ediyor, sevgi ve saygılarımla selamlıyorum'' dedi.

FAHRETTİN ENİŞ