İstanbul’da Saadet Partisi tarafından "Yerel Medya Buluşması" programı düzenlendi. Zeytinburnu’nda bulunan Saadet Partisi İstanbul İl Başkanlığı binasında düzenlenen programa Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan ve yerel medya temsilcileri katıldı. Programda Başkan Arıkan, yerel medya temsilcilerinin sorularını yanıtladı.

Programda konuşan Saadet Partisi Genel Başkanı Arıkan, "Yoğun bir gayret, yoğun bir çalışma içerisindeyiz. Yaklaşık 10 aylık genel başkanlığım döneminde 65’ten fazla il ziyareti gerçekleştirdim. Bu il ziyaretlerinde en çok üzerinde durduğum husus yerel medyayla bir araya gelmek. Aşağı yukarı gittiğim her ilde yerel medya ile bir araya geldik. Yerelden gelen bir siyasetçiyim. Kayseri’de uzun yıllar yerelde il başkanlığı, ilçe başkanlığı görevlerini yaptım. 2023 seçimlerinde de milletvekili adayı olarak çalıştık. Nihayetinde Kayseri milletvekili olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne girmiştik. Enteresan bir hadiseyi sizlerle paylaşmak istiyorum. 2023 seçimlerine biz Cumhuriyet Halk Partisi listesiyle beraber seçime girdik ve genel merkezler beni de Kayseri’de ikinci sıra milletvekili olarak görevlendirmişti. Tarihe baktım. Cumhuriyet Halk Partisi, Kayseri’de ikinci sıra milletvekilini en son 1977 yılında çıkartmış. İkinci sıradan milletvekili çıkartabilmesi için yüzde 35 oyların artması gerekiyor. Olabilme ihtimali olan bir şey değildi. Yerel medyadaki arkadaşlarla bir değerlendirme toplantısı yaptık. Bugün burada olduğu gibi bir araya geldik. ‘Uzun yıllar sizlerle beraber çalıştık’ dedim. Eğer siyasette bir yere geldiysek yerel medyanın çok büyük önemi olduğunu ifade ettim. ‘46 yıldır ikinci sırada milletvekili kazanamıyor. İkinci sıranın çıkabilmesi için de yüzde 35 artması gerekiyor’ dediğimde, ‘eğer kitlelere ulaşabilmek için yerel medyayla doğru bir iletişim kurarsanız bu seçimleri alırsınız’ dedi. Dediklerini yaptık. Doğru bir iletişim stratejisi ile çalışmalar yaptık. Yüzde 35 artması gereken oyu yüzde 54 artırarak neredeyse 3. sıradaki milletvekilinin bile çıkma olasılığının oluştuğu bir süreci hep beraber yaşamıştık. Zaten o güne kadar da yerel medyayla diyaloglarımızın önemini bilerek hareket ediyorduk. O gün biraz daha somut bir şekilde bu adımı atmış olduk. Bütün siyasetçilere, özellikle bizim partimizdeki arkadaşlara tavsiyem, genel, ulusal, yaygın medya birçok ifade kullanılıyor ama topluma esas ulaşılması gereken, iletişim halinde olmamız gereken yerel medya. Ben katılımlarınızdan dolayı tekrar teşekkür etmek istiyorum. Eğer Türkiye’de basın susarsa, yerelde basın susarsa Türkiye sessiz kalır. Yerel basın güçlenirse Türkiye’nin daha şeffaf olabileceğini, insanların gündemleri daha yakinen takip edeceğini bilerek siyaset yapmaya çalışıyoruz. Parti olarak da yerel medyayı farklı bir yere koyuyoruz. Birçok ilde yerel medya çalıştayları yapıyoruz" dedi.