Saha çalışmalarını ve meslek gruplarıyla temaslarını hız kesmeden sürdüren Saadet Partisi İnegöl İlçe Teşkilatı, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nda geleneği bozmayarak kapsamlı bir çalışmaya imza attı.

İnegöl'de 100'ü aşkın eğitim kurumunu ziyaret eden teşkilat mensupları öğretmenlerin gününü kutlayarak çikolata ikramında bulundu.

ÖĞRETMENLERİMİZ TOPLUMUMUZDA VAZGEÇİLMEZ BİR ROLE SAHİPTİR

Ziyaretleri değerlendiren İlçe Başkanı Ahmet Yıldız, fedakarlık ve özverinin ete kemiğe bürünmüş hali olan öğretmenlere minnet duyduklarını belirterek, "Öğretmenler; ahlaklı, karakterli ve bilinçli nesiller yetiştirir. Nesiller de bir ülkenin kaderini tayin eder. Bu nedenle topluma yön verme eğilimi aileden sonra ilk olarak öğretmenlerimizin elinde başlar. Öğretmenlik mesleğini kıymetli kılan nedenlerden biri de budur. Bu nedenle öğretmenlerimiz. toplumumuzda vazgeçilmez bir role sahiptir" dedi.

HER ZAMAN YANLARINDAYIZ VE HAKLARINI SAVUNACAĞIZ

Yıldız, "Saadet Partisi İnegöl İlçe Teşkilatı olarak her yıl öğretmenler gününde düzenli olarak okulları ziyaret edip öğretmenlerimizin rutin iş günleri sırasında bir nebzede olsa yüzlerini güldürmek, onlara hatırlanmanın vermiş olduğu değeri hissettirmek istiyoruz. Bu yıl da teşkilat mensuplarımızla birlikte 100'ü aşkın eğitim kurumunu ziyaret ederek, eğitime adanmış yüreklerin gününü kutladık. Günlerini kutlarken de her zaman yanlarında olduğumuzu ve haklarını savunacağımızı bir kez daha belirtmek belirtmek istiyoruz" diyerek sözlerini sonlandırdı.