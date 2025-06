Saadet Partisi İnegöl Belediye Meclis Üyesi Fatih Berber, Alanyurt bölgesindeki ulaşım ve altyapı sorunlarına dikkat çekerek yetkililere önemli uyarılarda bulundu. Berber, özellikle Kozluca Bulvarı’ndaki yoğun trafik, yetersiz altyapı ve güvenlik eksiklerine ilişkin çözüm taleplerini kamuoyuyla paylaştı.

“KOZLUCA BULVARI ARTIK KALDIRAMIYOR”

Berber’in yaptığı açıklama şu şekilde;

“Kıymetli ilçe halkımız, Saadet Partisi İnegöl teşkilatımız adına hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bugün Kozluca Bulvarındayız. Alanyurt Bölgesindeki 6 mahallemiz bulunuyor. Yaklaşık 70.000 nüfusu olan bu bölgenin yarısından fazlası her gün bir şekilde İnegöl merkeze veya sanayi bölgelerine gidip geliyor. İşte Kozluca Bulvarı da, Alanyurt’u İnegöl’e bağlayan iki ana yoldan biri. Şu an akşam saatlerindeyiz. Buradaki trafik yoğunluğu her geçen dakika artmaya devam ediyor. Ancak sorun sadece araç trafiğinin artması değil. Kozluca bulvarında birçok işletme açılmaya devam ediyor. Vatandaşlar evlerine giderken alışveriş ihtiyaçlarını karşılamak için yol kenarında bulunan işletmelerin önüne park ediyorlar. Zaten dar olan yol bazı yerlerde çift sıra parklanmalarla iyice daralıyor. Ve gördüğünüz üzere bulvarda kaldırım yok. Bu parklanmalar sebebiyle başta yayalar olmak üzere bisiklet ve motosiklet sürücüleri çok ciddi tehlike yaşıyorlar. Tüm bu karmaşanın üstüne bir de buraya bir AVM yapıldı. AVM’ye gelen araç sahipleri de ya otopark yetersizliğinden ya da keyfi davranarak bulvar üzerinde her iki tarafa da parklanma yapıyor. Ve yayalar için de başka bir sorun, yolun geceleri yeterince ışıklandırılmaması. Maalesef tüm bunlar birleşince her geçen gün Kozluca bulvarında kaza haberlerini görmeye devam ediyoruz.”

“HENÜZ CAN KAYBI YAŞANMADAN MÜDAHALE EDİLSİN”

“Henüz bir can kaybı yaşanmadan yetkilileri buradan bugün uyarıyoruz ve çağrı yapıyoruz: Öncelikle bu bulvarın yol ve kaldırım düzenlemesini yapması gereken Bursa Büyükşehir Belediyesine sesleniyoruz. Seçimlerin üzerinden 1 yıldan fazla bir süre geçti. Artık vatandaş nezdinde “daha yeni geldik” mazeretleri kabul görmeyecektir. 70.000 insanın kullandığı bu yolla ilgili derhal çalışma başlatılsın. Yine gördüğünüz gibi elektrik ve aydınlatma hatları halen yer üstünden gidiyor. Yol ve kaldırım çalışmasından önce bunların yer altına alınması gerekiyor. Yoksa bu yolun devamında önceki dönem büyükşehir belediyesi tarafından yapılan Akpınar caddesinde yaşanan sorunları yaşayacağız. Bu sebeple Elektrik Kurumu yetkililerine sesleniyoruz. Derhal Büyükşehir belediyesiyle koordineli olarak alt yapı hizmetini tamamlayın.”

“EMNİYET VE BELEDİYE EŞ ZAMANLI HAREKETE GEÇMELİ”

“İlçe Emniyet Müdürlüğümüze de çağrı yapıyoruz. Özellikle geceleri AVM bölgesinde hatalı parklanmaya müdahale edin. Buradaki trafiğin akışının sağlıklı yürümesi için mesai giriş ve çıkış saatlerinde bu bölgede sürekli trafik ekibi bulundurun. Son olarak İnegöl Belediyemize de çağrıda bulunuyoruz. Büyükşehir yasası sebebiyle her ne kadar kendi yetki alanlarında olmasa da en azından UKOME ile koordineli şekilde yol yapılıncaya kadar geçici duba ile yolun bölünmesi, bazı noktalarda hız tümsekleri ve yaya geçitleri yapılmasını sağlayın.”

“İNEGÖL’ÜN GERÇEK SORUNLARINI DİLE GETİRMEYE DEVAM EDECEĞİZ”

“Kıymetli İnegöllüler. Hem Saadet Partisi teşkilatı olarak sahada hem de sizlerin takdiriyle seçilen Saadet Partisi & Demokrat Parti Meclis Grubu olarak İnegöl Belediye Meclisinde İnegöl’ümüzün gerçek sorunlarını ve çözüm önerilerimizi dile getirmeye devam edeceğiz. Kalın sağlıcakla.”

Kaynak: BÜLTEN