Saadet Partisi Yönetim Kurulu Üyesi Yeniceköy Sorumlusu Suat Savaş, Yeniceköy Göleti mesire alanına en kısa sürede tuvalet ve mescit yapılması adına yetkililere çağrı yaptı.

İnegöl Belediyesinin Yeniceköy Göleti çevresine kamera sistemi kurma çalışmalarına atıfta bulunarak yerinde bir çalışma oluğunu belirten Savaş, tuvalet ve mescit eksikliğinin de bir an önce giderilmesi gerektiğini ifade etti. Suat Savaş, “Biz yetkililerden, öncelik sıralamasının başına tuvalet ve mescit inşasını almasını talep ediyoruz” dedi.

Saadet Partisi Yönetim Kurulu Üyesi Yeniceköy Sorumlusu Suat Savaş, açıklamasında şu ifadeleri kullandı;



KAMERA SİSTEMİ GÜVENLİK AÇISINDAN GÜZEL BİR ÇALIŞMA

“Değerli Yeniceköy sakinlerimiz ve İnegöl kamuoyu, İnegöl Belediyesi tarafından Yeniceköy Göleti ve çevresinin 24 saat gözetimde tutulabilmesi adına kamera sistemi kurulumu için çalışmalara başlandı. Elbette ki mesire alanlarının güvenliği açısından kamera sistemleriyle denetimi güzel bir çalışma. Ancak geçtiğimiz Haziran ayında gündeme getirdiğimiz fakat halen çözüme kavuşmamış bir başka eksikliğe dikkat çekmek istiyoruz. “

TUVALET VE MESCİT EN KISA SÜREDE YAPILMALI

“Yenice Göleti ; mahallemiz, İnegöl'ümüz ve Bursa'mız için önemli bir turizm ve mesire alanı. 2019 yılında düzenlenmeye başlanan ve 2022 yılında bitirilen mesire alanında halen daha tuvalet ve mescit eksikliği devam ediyor. Daha önceki basın açıklamamızda da belirttiğimiz gibi, böyle değerli bir alana restorasyon yapılırken en asli ihtiyaçlar nasıl unutulmuş bunu da anlamış değiliz. Biz yetkililerden, öncelik sıralamasının başına tuvalet ve mescit inşasını almasını talep ediyoruz ve süreci kamuoyunun takdirine bırakıyoruz. Gölete piknik için giden vatandaşlar, tuvalet ve mescit ihtiyaçlarını bölgeden çok uzaklaşarak gideriyorlar. Vatandaşların çoğu, Yeniceköy merkezine araçlarıyla dönerek camilerde ihtiyaçlarını gideriyorlar. Çözümü basit olan bu durumun bir an önce gündeme alınması kanaatindeyiz.”



TEMİZLİK VE ÇEVRE DÜZENLEMESİYLE ALAKALI EKSİKLER VAR

“Mesire alanıyla ilgili dikkat çekmek istediğimiz bir diğer konu ise temizlik ve çevre düzenlemesi. Yapılacak kamera sistemiyle birlikte, bölgede düzeni sağlayacak bir güvenlik görevlisine de ihtiyaç olduğunu görüyoruz. Çöplerin toplanmaması, kamelyalara zarar verilmesi ve çevrenin kirletilmesi gibi birçok olumsuz durum, gözümüze çarpıyor. Bunu yetkililerimizde gidip mesire alanı etrafında gezince net bir şekilde görecektir. Devletin yatırımlarının daha uzun vadeli kullanılabilmesi adına Yeniceköy’deki mesire alanımıza daha fazla temizlik, düzen ve güvenlik önlemi artık kaçınılmaz olmuştur. Eksiklerin en kısa zamanda tamamlanacağını ümit ediyoruz. Tüm ilçe halkımıza hayırlı bereketli günler diliyoruz.”