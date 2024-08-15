Intersport Hangi Ülkenin

Hangi Ülkenin: İsveç

Sanayi: Perakende

Kuruluş Tarihi: 1968

Merkezi: Bern İsviçre

Ürünleri: Giyim, Spor Giyim, Ayakkabı, Aksesuar

Önemli Kişiler: Franz Julen ( CEO )

Ürünleri: Giyim, Spor Ayakkabı, Aksesuar

Resmi Sitesi: www.intersport.com

Intersport Hakkında Bilgi

Intersport markası dünya çapında hizmet veren bir giyim markasıdır. Genellikle spor malzemeleri üreten bir markadır. Kaliteli malzemeler üreterek dünyada tanınmayı başarmıştır. İsveç malı olan Intersport’un ana merkezi Bern, İsviçrede bulunmaktadır. 1968 yılında kurulan bu firma perakende satış yapmaktadır.

Dünya üzerindeki en büyük spor mağazalarından biri olan Intersport 44 ülkede 5.400’den fazla mağazası ve 30.000’den fazla ürün çeşidi ile spor tutkunlarının vazgeçilmez markalarından biri haline gelmiştir.

Dünya üzerinde günde binlerce sporsever insana futbol, basketbol, fitness, koşu, outdoor, kayak, snowboard, tenis, yüzme gibi birçok spor alanında dünyanın en seçkin markalarını, uygun şartlarda uzman satış danışmanları ile müşterilerine sunan ve satış sonrası servis ve garanti desteğiyle müşteri memnuniyetine büyük önem veren bir firmadır.

Türkiye’de ortalama 600 metrekarelik mağazaları bulunan Intersport firması Adidas, Nike, Puma, Reebok, Asics, New Balance, O’Neill, Salomon, The North Face, Spyder, McKinley, Merrell, Jack Wolfskin, Arena, Speedo, Wilson, Head, Babolat, Firefly gibi dünyanın en seçkin markalarını spor tutkunlarıyla buluşurmaktadır.

İstanbul, Ankara, Antalya, Bursa, Gaziantep, İzmir, Konya ve Adana’daki mağazaları sayesinde Intersport markası müşterilerine sporla ilgili aradıkları her şeyi aynı çatı altında bulma olanağı sunuyor.

Dünyanın en önde gelen spor markalarının satışını yapan Intersport firması dünyada en çok tercih edilen firmalardan biridir. En kaliteli ve en güvenilir markaları bir araya toplayarak müşterine üstün bir kalitede hizmet vermektedir. Bir sporcunun isteyebileceği tüm ürünleri bulabileceği bir mağazadır. Ülkemizde de çok iyi satışlar yapan çok yüksek yerlere gelen bir firma haline gelmiştir.

Intersport Hangi Ülkenin

Cevap: İsveç

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