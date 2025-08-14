CHP Genel Başkanı Özgür Özel, dün düzenlediği mitingde yaptığı konuşmada, “Yarın, ilan ediyorum, 12'yi bekle. AK Parti'nin kuruluş tarihi hediyen geliyor. Tayyip Bey, yarın 12'yi bekle. Ak Toroslar çetesi çöküyor” sözleriyle dikkat çekici bir açıklama yapacağının sinyalini vermişti. Özel, bugün Parti Genel Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında bu açıklamalarıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Özel'in açıklamaları şöyle:

"47 yıl birinci olamayan bu parti kusuru kendinde aradı. Methiyeler düzdükleri, uçaklarla darbe yaparken, biz ‘yesinler birbirlerini’ demek yerine demokrasinin tarafında durduk.

Bizim 47 gün gösterdiğimiz dirayeti, 47 gün gösteremeyen, seçmeninin yüzüne geçmişte, manşetlerle çarpışıyoruz, diyerek bugün manşetlerle rakiplerine iftira atanların, hakaret ettirenlerin, muhalefete ikili hukuk uygulayanların, dönemindeyiz.,

Bugün bir kuruluş yıl dönümü. 'Erdemliler' hareketi olarak yola çıkıp, 'iftiracılar' hareketine dönen, paçalarından pislik akan, bu kara düzeni devam ettirmeye çalışanların dönemindeyiz.

Bundan öncesiyle bundan sonrası bir kesit. Bundan sonrası farklı olacak. AKP'nin iktidarı bugün bitmiyor ama önemli bir kilometre taşını geride bırakmaya geldik.

Belediye başkanlarımızın ailelerinin eşlerinin tamamına akla gelebilecek en haksız zorlamalarla fevkalade utanç verici bir süreci uygulamaya başladılar.

"ÖYLE BİR ÇORAP SÖKÜĞÜ BAŞLAYACAK Kİ..."

Boş dosyayı doldurmak için ilk önce, gizli tanık. Ağaç isimleri verdiler. O gizli tanıklar bir şey söyledi. Ama AYM kararı diyor ki, ‘gizli tanığın dediklerini delille destekleyeceksin.’ İftiraları attılar, bir tane somut delil bulamadılar.

Şimdi öyle bir çorap söküğü başlayacak ki, öyle bir yere gelecek ki iş, bu iftirayı atanlar, nasıl iftira atmaya zorlandıklarını öyle bir anlatacaklar ki, bunu dünya çapında filmleri olacak.

Yeter ki cesaret gösterilmeye devam edilsin. Devletin bütün imkanlarını elinde tutanların ne kadar kötüleşebildiklerini görebilmek için önemli bir noktadayız.

Bir sürü savcı mütevazı lojmanlarda oturuyor. Bir tane savcı, 80 yıllık maaşıyla alabileceği yatı alıcı gözüyle gezebiliyor, Boğaz'da kendisine lojman tahsis edilmiş, tadilatına 56 milyon TL veriliyor!

Herkesin bildiği bir gerçek bugün ortaya dökülmek zorunda. Tüm Çağlayan bilmiyorsa, Anayasa Mahkemesi'nden izleyenler bilmiyorsa ki Türkiye'de yargıda parayla pulla dönen işler var. Karar avukatına göre çıkıyor. Yalansa sizin vicdanınıza söylüyorum. Bundan şüphelenmiyorsanız ben namussuzum, ben şerefsizim. Hepiniz biliyorsunuz.

Çağlayan'a çok yönlü borsası var. İBB'nin ayrı borsası var. Uyuşturucu ticaretinin bile bambaşka bir borsa var. Tuz kokmadı balçık oldu balçık. Lağım patladı.

Eğer Çağlayan'da yargı sisteminde bugün bir kokuşmuşluk, bir adamını bulmak ve bir ucu maddiyata dayanan işler yok diyorsanız kapatın TV'yi bundan sonrasını izlemeyin. Ama kapatamazsın işte. Adalet Bakanı, kapatamazsın o televizyonu işte. Etrafına 'ben de rahatsızım' diyorsun ama yok ki cesaretiniz. Yap bunu göster.

Geçen hafta İBB borsasının önemli bir boyutunu önce deşifre ettik. Biz deşifre edince hemen o eve gittiler. Birini arıyorlar, o evde aradıkları kişiyi bulamadılar, annesini götürdüler. Savcı demiş ki "yakınlarından birini alın."

İddia ediyorum ki, burayla çalışan müteahhitlerin önemli bir kısmını gözaltına alıyorlar, sonra itirafçı yapıyorlar. Doğru avukatın ona gitmesi, nasıl ifade vereceğini söylemesi, normal bir şey gibi gelmeye başladı kulağa değil mi? Savcı biliyor, eve gittiğinde o evde ne bulduğunu. Memleket hukuk devleti olsa, bu bilgilerin Yeni Şafak'a verilmesine de soruşturma açılması gerekiyor.

İBB soruşturmasında tutuklu olan kişi, Mehmet Yıldırım kendisine gelmiş, oğlun İBB'de çalışıyor, oğlana da yazık olacak demiş. Gel demiş bu işi halledelim. Güzelce imzanı at bu işi halledelim demiş.

19 Mart günü darbenin bildirisi yayınlandı. Bildirinin ana manşeti şuydu: Ekrem İmamoğlu 560 milyar lira yolsuzluk yaptı; bu paralar ele geçirildi ve gözaltına alındı; tutuklanmak üzere mahkeme önüne çıkacak.

O günden sonra, “bulduk” dedikleri dev kasalar… “Vinçlerle kasaları yerleştirmişler” dedikleri… Ne vinç var, ne kasa var, ne para var. Bir kör delik kuruş yok.

560 milyar dedikleri paranın, 6 yıldır yönettiğimiz İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin 6 yıllık bütçesinden 70 milyar fazla olduğu ortaya çıktı. Personele dağıtılan bütün parayı, çalışan dökülen bütün hasılatı, yakılan bütün ışıkları çalsan bile, yine bu para etmiyor. Bir tek lirasını ispatlayamadılar.

AKP'Lİ BİRİNCİ MURAT KAPKİ'NİN ÖNÜNE 'İTİRAF İFADESİ'Nİ KOYMUŞ

Bu AK Toroslar çetesinin intibak içinde olduğu bir arkadaş, İBB soruşturmasındaki tutuklu Murat Kapki'ye gider. Kapki, İBB AKP'deyken de çok iş yapmış biri.

Bugün kuruluşunu kutladığımız AKP'nin MKYK üyeliği dahil, çok sayıda görev yapmış Mücahit Birinci denilen arkadaş gider, Murat Kapki ile konuşur. 31 Temmuz 2025 günü, Kapki'nin önüne 1,5 sayfalık bir ifade tutanağını koymuş. "Bunu imzalayacaksın, milyon dolarlık para vereceksin. Buradan çıkıp gideceksin" demiş.

Hatta Kapki, “Ben kimseye iftira atmam” deyince Mücahit Birinci, “Makyevelist düşün: Bak, CHP iyiye gidiyor. O gün mahkemede dersin ki, ben bunu kendimi kurtarmak için söyledim. CHP yanlısı bir ifade verir, CHP’nin gazabından kendini kurtarırsın. Her gece Fuat Uğur, Cem Küçük, Nedim Şener hakkımda konuşuyorlar, sürekli. Ben de bunları söylersem nasıl olacak? Merak etme, hepsini halledeceğim, ben senin medyadaki elin, ayağın, teminatın olacağım” diyebiliyor.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'a sesleniyorum; tarihi bir noktadasın. HSK'yı olağanüstü toplantıya çağıracaksın. Gerçekten doğru, hepimizin rızasını alabilecek soruşturmayı yapacak birilerini görevlendirip soruşturmayla herkese güvenceyi vereceksin. Bu çete çökecek, o bulunamayan ama aslında başka yerlerden temin edilen yerler bulunacak. Ondan sonra bu dosya yeni baştan tıkır tıkır görülecek.

Sayın Kapki gibi, sayın Yener Yıldırım gibi, avukatlarıyla suç duyurusunda bulunmaya, tehdit edilen herkesi, derhal bu avukatları cezaevine yönetimine suç duyurusunda bulunmaya çağırıyoruz. Savcı avukat tutamaz. Bir avukat vasıtasıyla iftira attıramaz.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Bir kere mesela, benim hakkımda da soruşturma başlatıldı. Ondan da büyük memnuniyet duyarım. Türkiye’nin her yerinde olan bir olay üzerinden yapıyor. Soruşturma önemli, Mücahit Birinci’nin dijital materyallerine el koyulmalı.

İnisiyatifi Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı’na kaptırmamak için böyle yapıyorlar. Daha çok kişi hakkında soruşturma açacaklar.

ÇERÇİOĞLU'NA TEPKİ: 'KENDİSİNE VERİLEN OYLARI ÇALDI'

Bugün bana AK Partili bir siyasetçi Aydın’dan telefon açtı. Çerçioğlu hakkında 'bana parti araştırın soruşturmayı dedi. Ben ne partimin yaptığı, ne Özlem hanımın yaptığı içime siniyor' dedi.

Çerçioğlu, Aziz İhsan Aktaş’la yıllardır çalışmış. Onunla çalışmak suç değildir. Varsa ortaya çıkmalıdır. AK Partili Trabzon, Isparta, belediyeleri, bakanlıklar hepsi çalışmış.

Aziz İhsan Aktaş’la çalışmak CHP’li belediyeyse suç, AK Partiliyse değil. Bu isimle en çok çalışan CHP’li belediye başkanı Çerçioğlu.

15 gün önce AKP kendisine bir kanalla, ”en çok sen çalışmışsın, yakında sen de girersin, ya hapse atıl ya AKP’ye katıl” demiş. Mesele bundan ibaret.

Bu hırsızlık yaptı nasıl diyeyim? O da arkadaşlarının gösterdiği cesareti göstermek yerine, CHP altında aldığı helal oyları çalarak, AKP olmasın diye kendisine verilmiş oyları AKP’ye verdi.

MÜCAHİT BİRİNCİ'NİN SÖZLERİNE YANIT VERDİ

Cürmün kadar yer yakarsın Mücahit. HSK’den bir sonuç çıkar mı? Asla bir sonuç çıkmaz. Ama mahallede lağım patlamış, gelip de orayı tamir edemiyorlarsa milletin de görmesi lazım. Bir çözüm olmaz da olmadığını millet görsün. Benim görevim bunu ortaya dökmek."

NE OLMUŞTU?

Özgür Özel, Bayrampaşa'da gerçekleşen 'Millet İradesine Sahip Çıkıyor' mitinginde açıklamalarda bulunmuştu.

Özel, yaptığı açıklamada iktidarı uyararak, "Bak Adalet Bakanı ilan ediyorum, yarın 12.00’yi bekle. AK Parti kuruluş yıldönümü hediyen geliyor, yarın 12.00’yi bekle. Tayyip Bey hani ‘Turpun büyüğü heybede’ diyorsun ya. Heybede tutmayacağım, yarın 12.00’yi bekle. Yarın 12.00’de Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi’nde bütün basın mensuplarını çağırıyorum. İmzalı, yazılı… Açık açık isimler yazıyor. AK Toroslar çetesi çöküyor. AK Parti çöküyor. Yarın AK Parti’ye kuruluş yıldönümü hediyesi. Siz hani bizden yarın belediye başkanı çalacaksınız ya, yarın öğlen 12.00’de göreceğiz bakalım yüzünüz kaça çalacak? Ne çalacak? Göreceğiz. Bugün çıkmış beni tehdit edenler, yarın 12.00’de göreceğiz bakalım ak tarafı da kara tarafı da. Hodri meydan.” ifadelerini kullanmıştı.