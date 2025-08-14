Osmangazi Belediyesi’nin "Minik Arkeologlar İş Başında" projesi, çocukları tarihin büyülü dünyasıyla tanıştırıyor.

Osmangazi Belediyesi, çocukları tarihle buluşturan "Minik Arkeologlar İş Başında" projesi ile miniklere hem eğlenceli hem de öğretici bir yaz tatili sunuyor. Proje kapsamında 7-11 yaş aralığındaki öğrenciler, her hafta farklı bir müze ziyareti ve Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi’nde gerçekleştirdikleri kazı çalışmaları ve atölye etkinlikleriyle geçmişin izini sürüyor.

Arkeolog Tolga Şevik, "Minik Arkeologlar İş Başında projemiz devam ediyor. Çocuklar, toprak içerisinde tarihi eserler, seramik ve para parçaları buluyor. Bu etkinlikleri, kültürel mirasımıza değer vermeleri ve koruma bilinci kazanmaları için düzenliyoruz. Ayrıca satranç gibi tarihi oyunlarla da etkinlikleri destekliyoruz" dedi.

Müzede kurulan kum havuzunda yapılan madeni para ve seramik parçası bulma etkinliğinin yanı sıra, kil atölyesi, mozaik çalışması ve satranç gibi aktiviteler de miniklere hem öğrenme hem de keyifli vakit geçirme imkânı sunuyor.

Projenin gezi durakları arasında Bursa Kent Müzesi, Zindan Kapı Müzesi ve Bursa Atatürk Evi Müzesi de yer alıyor. Böylece çocuklar, Bursa’nın zengin tarihi mirasını yerinde keşfetme fırsatı buluyor.