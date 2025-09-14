Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin başlattığı restorasyonla tarihi İzmit Saat Kulesi’nde yıllardır duran zaman yeniden akacak. Kentin asırlık simgesinde yürütülen kapsamlı çalışmaların önemli parçası olarak, uzun süredir çalışmayan saatin mekanizması onarılarak yeniden çalışır hale getirilecek.

Kentin kültürel mirasını koruyarak geleceğe aktarma amacıyla başlatılan çalışmalar titizlikle sürdürülüyor. Restorasyon kapsamında, kulenin yıpranan dış cephe sıvaları aslına uygun olarak yenileniyor ve cephe kaplamaları restore ediliyor. Ayrıca yapının kurşun çatısı ve pencereleri de orijinaline sadık kalınarak değiştirilecek.

Çalışmalar sadece yapının dışıyla sınırlı kalmayacak, uzun süredir çalışmayan saat mekanizması da onarılarak yeniden işler hale getirilecek.

Sultan II. Abdülhamid’in tahta çıkışının 25. yılı anısına 1902’de inşa edilen ve Osmanlı mimarisinin izlerini taşıyan İzmit Saat Kulesi’nin, restorasyon tamamlandığında tarihi kimliğini koruyarak kentin turizmine katkı sunmaya devam etmesi hedefleniyor.