Körfez Belediyesi, İSU tarafından altyapısı yenilenen Mimar Sinan Mahallesi’nde Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleriyle birlikte asfalt serim çalışmalarını hafta sonu da aralıksız devam ettirdi. Kapsamlı bir altyapı yenileme çalışması yürütülen Mimar Sinan Mahallesi’nde 28 sokakta çalışma tamamlanırken, ana cadde konumundaki Mehmet Akif Ersoy Caddesi’nde de çalışmanın tamamlandığı ikinci kısım asfaltlandı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Körfez Belediyesi ekipleri, sabahın erken saatlerinden itibaren çalışmalara başlarken, Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt de çalışmaları yerinde inceledi ve çevredeki esnaf ve vatandaşlara sohbet etti. Yaklaşık 10 kilometrelik bir alanda çalışma yürütüldüğünü ifade eden Başkan Söğüt, "28 sokak, toplam 10 kilometrelik bir alan. İSU ekiplerimiz çalışmaları büyük oranda tamamladı" dedi.

"Yenilenmiş bir Mimar Sinan olacak"

Hızlı bir şeklide çalışmalarını devam ettirdiklerini belirten Söğüt, "Bizler de Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekiplerimiz ile birlikte hızlı bir şekilde üstyapı yenileme çalışmalarına başladık. Alt ve üst yapısıyla yenilenmiş bir Mimar Sinan Mahallesi olacak. Asfalt çalışmaları ile birlikte, kaldırımları da yenileyerek modern, güvenli ve estetik bir ulaşım altyapısı kazandırmış olacağız" ifadelerini kullandı.