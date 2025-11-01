Trendyol 1. Lig’in 12. haftasında Ümraniyespor, sahasında karşılaştığı Sivasspor’u 1-0 mağlup etti.
Stat: Ümraniye Şehir
Hakemler: Yiğit Arslan, Ömer Lütfü Aydın, Tuncay Ercan
Ümraniyespor: Cihan Topaloğlu, Andrej Djokanovic, Tomislav Glumac, Toheeb Kosoko (Muhammet Karasu dk. 80), Yusuf Saitoğlu, Engjell Hoti, Atalay Babacan (Kubilay Aktaş dk. 90+3), Emre Kaplan, Talha Bartu Özdemir (Yunus Emre Yılmaz dk. 89), Barış Ekincier, Batuhan Çelik (Burak Öksüz dk. 90+3)
Yedekler: Übeyd Adıyaman, Efe Anaç, Yusuf Kocatürk, Servet Berat Fidan
Teknik Direktör: Tayfun Albayrak
Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Murat Paluli, Appindangoye, Okan Erdoğan, Emirhan Başyiğit (Kamil Fidan dk. 72), Avramovski (Benjamin Mbunga-Kimpioka dk. 46), Charisis (Özkan Yiğiter dk. 88), Luan, Cihat Çelik (Valon Ethemi dk. 80), Aly Malle (Aliou Badji dk. 46), Bekir Böke
Yedekler: Göktuğ Bakırbaş, Feyzi Yıldırım, Yusuf Kefkir, Kerem Atakan Kesgin, Mert Çelik
Teknik Direktör: Mehmet Altıparmak
Gol: Engjell Hoti (dk. 2) (Ümraniyespor)
Kırmızı kartlar: Bekir Böke (dk. 40), Appindangoye (dk. 90) (Sivasspor)
Sarı kartlar: Yusuf Saitoğlu (Ümraniyespor), Murat Paluli, Ali Şaşal Vural (Sivasspor)