Sağlık Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen yeni düzenleme ile kronik hastalıkların düzenli takibinin yapıldığı ve vatandaşlara yönelik koruyucu sağlık hizmetlerinin sunulduğu sağlıklı hayat merkezlerine vatandaşların ulaşımı daha kolay olacak.

Sağlık Bakanlığı, ülke genelinde sağlıklı hayat merkezleri için MHRS üzerinden randevu almayı sağlayan yeni düzenlemeyi hayata geçirdi. Düzenleme ile tütün bağımlılığından kurtulmak, psikolojik destek almak, gebelik süreci hakkında bilgi sahibi olmak, diyetisyen ya da çocuk gelişimi danışmanlığı hizmeti almak isteyen vatandaşlar, MHRS ile istediği sağlıklı hayat merkezinden randevu alabilecek.

Konuyla ilgili açıklamalarda Bursa İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Mustafa Çetin, uygulamanın Bursa’daki 14 sağlıklı hayat merkezini de kapsadığını dile getirdi. Sağlıklı hayat merkezlerinin aile hekimliği sistemini güçlendirerek, birçok koruyucu sağlık hizmetlerine erişimi kolaylaştırdığını belirten Uzm. Dr. Çetin, böylece hastanelerin yükünü hafiflettiğine dikkat çekti.

Hedef yaşam kalitesini yükseltmek

Bu merkezlerin toplumun yaşam kalitesini yükseltecek alışkanlıkları kazandırmayı amaçladığını ifade eden Çetin, "Sağlıklı hayat merkezlerinde; diyetisyen rehberliğinde sağlıklı beslenme danışmanlığı, fizyoterapist eşliğinde fiziksel aktivite alışkanlığı kazandırılması, sağlıklı gebelik için eğitim programları, bireyin tütün ve benzeri zararlı alışkanlıklardan kurtulması için poliklinik hizmetleri, psikolojik danışmanlık hizmeti ve çocuk gelişim hizmetleri gibi koruyucu sağlık hizmetleri profesyonel sağlık ekipleri tarafından verilmektedir." şeklinde konuştu.

Sağlıklı hayat merkezlerinin MHRS’ye entegre edilmesi ile birlikte vatandaşların ulaşımının daha da kolaylaştığını vurgulayan Çetin, "Bu hizmetlerden yararlanmak isteyen vatandaşlarımız MHRS üzerinden randevu oluşturabilecek. Bu vesile ile tüm vatandaşlarımızı sağlıklarını korumak ve geliştirmek için sağlıklı hayat merkezlerine davet ediyorum." ifadelerini kullandı.