İstanbul’un yeni nefes alma noktası Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi hizmete açıldı. Yaklaşık 2 milyon metrekarelik alanıyla Türkiye’nin en büyük ve dünyanın beşinci büyük şehir parkı olma özelliğine sahip olan bu proje, şehre dev bir yeşil alan kazandırıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Millet Bahçesi’nin açılış töreninde çeşitli açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

"Kıymetli misafirler, sizleri hürmetle muhabbetle selamlıyorum. Bu nadide şehirde sizlerle bir arada olmanın bahtiyarlığını yaşıyorum. 16 milyon İstanbullunun her birine selamlarımı gönderiyorum. Bizleri yine muhabbetle bağrına basan, enerjisiyle güçlendiren siz değerli kardeşlerime canı gönülden teşekkür ediyorum.

Gençler, edebiyatımızın en büyük deryalarından merhum Yahya Kemal Beyatlı İstanbul'un aşkın eşref diyarı olarak tarif ediyor. Biz de bu kentte milletimize olan derin aşkı yeni eserlerle göstermeye devam ediyoruz. Projelerimize her gün yenisini ekliyoruz. Sabotaj girişimlerine dair kentimizi Türkiye Yüzyılına hazırlıyoruz.

"Emeği Geçen Herkesi Tebrik Ediyorum"

Yeni millet bahçemizde şehrimize nefes aldıracak, kentin çehresini güzelleştirecek dev bir eseri daha millete kazandırmış olacağız. Bu muhteşem eserde emeği geçen herkesi yürekten tebrik ediyorum. Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nin ülkemiz ve İstanbul adına hayırlı olmasını temenni ediyorum.

Tıpkı insanlar gibi şehirlerin de ruhu vardır. Tabiatıyla mimari dokusuyla kültürel zenginliği ve tarih kimliği ile şehirler yaşayan varlıklardır. Şehirlerde insanı okursunuz. Maziyi görür, bugünü anlarsınız...

Sadece betondan ibaret bir şehir, ruhsuz ve kimliksizdir. Sadece asfalttan, demirden müteşekkil şehir mekanik bir şehirdir. Yollar, binalar, köprüler elbette önemlidir ama aslolan insandır! Şehri şehir yapan, orada yaşayanların güvenliği ve mutluluğudur. Eğer kişi yaşadığı şehri sadece tüketiyorsa, o kişi şehrine ihanet ediyor demektir.

Ecdadımızın inşa ettiği ilham aldığı o güzel şehirleri aynı şekilde imar etmek için çalışıyoruz. Hem İstanbul'u diğer illerimizi mamur ediyor, yatırımlarımızla sorunlarına çözüm buluyoruz. Bu konuda asla siyasi ayrımcılık içerisinde değiliz. Şehirlerimizin kime oy verdiğiyle ilgilenmiyoruz.

"İstanbul Bir Fetret Devri Daha Yaşayamaz"

İstanbulumuzu iş bilmez kiyafetsizlerin insafına terk etmiyoruz! Gençler şunu herkes bilsin; İstanbul bizim gözbebeğimizdir. Bu aziz şehrin bir fetret devri daha yaşamasına gönlümüz asla razı değildir. Tüm imkanlarımızı bu kent için seferber etmiş durumdayız. Muhalefet meydanlarda boş slogan atarken biz 16 milyon için koşturuyoruz.

Millete ve memlekete hizmet öncelikle dert işidir. Milletin refahını artırmanın, yüzünü güldürmenin derdindeyiz. Millet bahçelerimiz, eser siyasetimizin en güzel örneklerindendir. Bugüne kadar 313 millet bahçemizi 81 ilimizdeki vatandaşlarımızın hizmetine sunduk.

"DEM'le Görüşme Verimli Geçti"

Terörsüz Türkiye sürecine kayda değer mesafe aldık. Galeyana gelmedik. Toplumun tüm kesimlerinin hassasiyetlerini gözettik. Bir tarafı yaparken diğer tarafı yıkmamaya özen gösterdik. Süreci bugünlere başarıyla getirdik. Terör örgütü silahlarını ülkemizden çekmekte olduğunu açıkladı. Birimlerimiz sahadaki gelişmeleri anbean takip ediyor. TBMM'de kurulan komisyon çalışmalarına devam ediyor. Son olarak perşembe günü Adalet ve Dışişleri bakanlarımız komisyonu bilgilendirdi. Biz de DEM heyetini kabul ettik. Umut verici bir görüşme gerçekleştirdik. İnşallah yansımalarını önümüzdeki günlerde göreceğiz. Hassas, yapıcı bir yaklaşımla çalışmalarımızı sürdüreceğiz.

Hedefe yaklaştıkça yükümüz ağırlaşıyor, süreci kundaklama çabaları yoğunlaşıyor. Bilhassa da FETÖ'cü alçaklar operasyonlarına hız verdiler. Milletimizi tedirgin etmek, kamuoyunu manipüle etmek, şehit yakınlarımızı huzursuz etmek için ellerinden geleni yapıyorlar. En büyük hedefleri ise 15 Temmuz gecesi şehitlerimizin kanlarıyla harcı karılan Cumhur İttifakı'nın birliğini, beraberliğini bozmak. Fakat bunu muvaffak olamayacaklar. Bir olacağız, beraber olacağız, iri olacağız, diri olacağız."