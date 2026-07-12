Altıeylül Belediyesi tarafından Sabri Uğur Parkı ve Millet Kıraathanesi içerisinde yapımı tamamlanan Açık Hava Nikah Salonu, düzenlenen törenle vatandaşların hizmetine açıldı.

Doğayla iç içe konumu, tarihi mimarisi ve estetik görünümüyle dikkat çeken yeni nikah alanı, özellikle yaz aylarında dünya evine girecek çiftlere unutulmaz anlar yaşatacak. Açılış törenine Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri ve Genel Sekreter Yardımcıları, Altıeylül Belediyesi Başkan Yardımcıları, birim müdürleri, meclis üyeleri, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı. Açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından Açık Hava Nikah Salonu'nda ilk nikâh Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın tarafından kıyıldı. Genç çiftin mutluluğuna ortak olan protokol üyeleri, çifte ömür boyu sağlık, huzur ve mutluluk diledi. Törene katılan vatandaşlar da yeni nikah alanını büyük beğeniyle karşıladı.

Başkan Şehirli 'En güzel hatıralara yakışan bir mekanı Altıeylül'e kazandırdık'

Açılış töreninde konuşan Altıeylül Belediye Başkanı Hakan Şehirli, göreve geldikleri günden bu yana sadece temel belediyecilik hizmetlerini değil, vatandaşların sosyal yaşamına değer katacak projeleri de hayata geçirdiklerini söyledi.

Başkan Şehirli, 'Bugün sadece bir nikâh salonunun açılışını gerçekleştirmiyoruz. İnsanlarımızın hayatlarının en anlamlı, en özel ve en mutlu günlerine ev sahipliği yapacak çok değerli bir yaşam alanını Altıeylül'ümüze kazandırıyoruz. Sabri Uğur Parkı ve Millet Kıraathanemizin tarihi güzelliği içerisinde oluşturduğumuz Açık Hava Nikah Salonumuz, çiftlerimize unutamayacakları bir atmosfer sunacak. Biz belediyeciliği yalnızca yol yapan, park düzenleyen bir anlayış olarak görmüyoruz. İnsanların hayatına dokunan, mutluluklarına ortak olan, yaşam kalitesini yükselten hizmetler üretmeyi önemsiyoruz. Bu nedenle her projemizde estetiği, fonksiyonelliği ve vatandaş memnuniyetini ön planda tutuyoruz. Altıeylül'ü her geçen gün daha yaşanabilir, daha modern ve daha güçlü bir ilçe haline getirmek için ekip arkadaşlarımızla birlikte durmadan çalışıyoruz. Vatandaşlarımızın en güzel anlarını paylaşacakları böylesine özel bir alanı ilçemize kazandırmış olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Açık Hava Nikah Salonumuzun şimdiden tüm hemşehrilerimize hayırlı olmasını diliyor, burada kıyılacak her nikahın sevgiye, huzura ve mutluluğa vesile olmasını temenni ediyorum' dedi.

Başkan Akın: 'Hakan Başkan ve ekibini gönülden tebrik ediyorum'

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın ise konuşmasında Altıeylül Belediyesi'nin hayata geçirdiği projeyi takdirle karşıladığını belirterek Başkan Hakan Şehirli ve ekibine teşekkür etti. Başkan Akın ' Başta Altıeylül Belediye Başkanımız Hakan Şehirli olmak üzere bu güzel projede emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarını gönülden kutluyor ve teşekkür ediyorum. Hakan Başkan'ın göreve geldiği günden bu yana ilçeye değer katan, vatandaşın ihtiyaçlarını önceleyen ve sosyal belediyeciliği güçlendiren çalışmalarını memnuniyetle takip ediyoruz. Bu anlayışın Altıeylül'e önemli katkılar sağladığını görmekten büyük mutluluk duyuyorum. Böyle anlamlı projeler, belediyeciliğin insan odaklı yönünü en güzel şekilde ortaya koyuyor. Balıkesir'i bir bütün olarak görüyor, 20 ilçemizin tamamında dayanışma ve iş birliği içerisinde çalışıyoruz. Büyükşehir Belediyesi olarak vatandaşlarımızın yaşam kalitesini artıran, kentimize değer katan her projeye destek vermeye devam edeceğiz. Bu güzel mekanda kıyılacak her nikahın sevgi, huzur ve mutluluk getirmesini diliyor, Açık Hava Nikah Salonumuzun Altıeylül'ümüze ve Balıkesir'imize hayırlı olmasını temenni ediyorum' ifadelerini kullandı.

Yaz aylarında yeni evlenecek çiftlerin gözde mekanı olacak

Altıeylül Belediyesi tarafından hizmete sunulan Açık Hava Nikah Salonu; tarihi dokusu, modern tasarımı, ferah oturma düzeni ve doğayla bütünleşen atmosferiyle yaz aylarında dünya evine girecek çiftlerin yeni adresi olacak. Vatandaşların en özel günlerini daha anlamlı ve unutulmaz hale getirecek tesis, Altıeylül Belediyesi'nin yaşam kalitesini artırmaya yönelik yatırımları arasında önemli bir yerini aldı.