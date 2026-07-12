İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Hakkâri programı kapsamında Irak ve İran sınır hattına hâkim stratejik konumdaki Zirvin Tepe Modüler Komando Üs Bölgesi’ni ziyaret etti. Bakan Çiftçi’ye ziyareti sırasında Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Ali Çardakcı ve beraberindeki heyet eşlik etti.

Üs bölgesinde görev yapan Mehmetçik, jandarma ve güvenlik korucularıyla görüşen Çiftçi, komutanlardan bölgede yürütülen çalışmalar ve güvenlik faaliyetleri hakkında bilgi aldı.

Ziyarete ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Çiftçi, Zirvin Tepe’nin geçmişte terör unsurlarının geçiş güzergâhlarına kilit vurduğunu, bugün ise “Terörsüz Türkiye” hedefinin bölgede gerçeğe dönüşmesine önemli katkı sunduğunu belirtti.

Açıklamasında "Bu kutlu mücadelede canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi minnetle yâd ediyorum. Dağları aşılmaz, sınırlarımızı emin kılan bütün kahramanlarımızı Allah’a emanet ediyorum. Rabbim her birini muhafaza eylesin, güçlerine güç katsın, ayaklarına taş değdirmesin." ifadelerine yer verdi.