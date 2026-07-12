

İnegöl İcra Dairesi, Bursa 1. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin iflasına karar verdiği Valiant Mobilya Tekstil İnşaat Taahhüt Nalburiye Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. ile ilgili ek sıra cetveli ilanını yayımladı.

İlanda yer alan bilgilere göre, Bursa 1. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 2 Nisan 2024 tarihli kararıyla şirketin iflasına hükmedilirken, iflasın aynı gün saat 15.20 itibarıyla açıldığı belirtildi.

İflas dosyası kapsamında daha önce yapılan alacak kayıtlarının incelenmesinin ardından 2 Temmuz 2026 tarihinde düzenlenen sıra cetvelinden sonra yeni alacak kaydı yaptıran alacaklılar için, İcra ve İflas Kanunu'nun 230 ve 232. maddeleri uyarınca ek sıra cetveli hazırlandı.

İnegöl İcra Dairesi tarafından yapılan duyuruda, ek sıra cetvelinin dosyada alacaklıların incelemesine açık olduğu bildirildi.

İTİRAZ SÜRELERİ AÇIKLANDI

İlanda, alacağın esası ve miktarına ilişkin itirazların 15 gün içerisinde iflas dairesinin bulunduğu yerdeki Ticaret Mahkemesi'nde dava yoluyla yapılabileceği belirtildi.

Sıraya ilişkin itirazların ise 7 gün içinde şikayet yoluyla İcra Hukuk Mahkemesi'ne yapılabileceği ifade edildi.

Söz konusu ilan, İcra ve İflas Kanunu'nun 166. maddesi gereğince alacaklılara tebliğ hükmünde yayımlandı.

Kaynak: ilan.gov.tr