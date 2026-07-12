Kaza, Mahmudiye Mahallesi Tandoğan Caddesi ile 14. Mobilya Sokak'ın kesiştiği kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, S. K. (16) idaresindeki 16 KM 6104 plakalı otomobil ile S. A. (24) yönetimindeki 16 BKT 581 plakalı motosiklet kavşakta çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü Sabri A. yola savrularak yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatan trafik ekipleri, otomobil sürücüsü S. K.'nın ehliyetsiz olduğunu belirledi. Yapılan işlemlerin ardından ehliyetsiz sürücüye ve araç sahibine Karayolları Trafik Kanunu kapsamında toplam 80 bin TL idari para cezası uygulandı.

Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.