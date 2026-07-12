

İnegöl'de farklı mahallelerde bulunan tarla ve arsalar, İnegöl Sulh Hukuk Mahkemesi Satış Memurluğu ile İnegöl İcra Dairesi tarafından satışa çıkarıldı. İlanlar, ilan.gov.tr'de yayımlanırken, satışa sunulan taşınmazların toplam muhammen bedeli yaklaşık 59 milyon 485 bin TL olarak açıklandı.

Sulh Hukuk Mahkemesi Satış Memurluğu tarafından satışa çıkarılan taşınmazlar arasında Çavuş Mahallesi ile Deydinler Mahallesi'nde bulunan tarım arazileri yer aldı.

Satış listesinde yer alan taşınmazlar şöyle:

Çavuş Mahallesi 101 ada 37 parsel: 38 bin 600 metrekare büyüklüğündeki tarla, 11 milyon 500 bin TL muhammen bedelle satışa sunuldu.

Çavuş Mahallesi 117 ada 34 parsel: 22 bin 400 metrekarelik tarla için 7 milyon 250 bin TL değer belirlendi.

Çavuş Mahallesi 129 ada 12 parsel: 3 bin 636 metrekare büyüklüğündeki tarla 7 milyon 635 bin TL bedelle satış listesinde yer aldı.

Çavuş Mahallesi 107 ada 182 parsel: 9 bin 42 metrekarelik tarla 3 milyon 200 bin TL muhammen bedelle satışa çıkarıldı.

Deydinler Mahallesi 108 ada 130 parsel: Yaklaşık 10 bin 398 metrekare büyüklüğündeki ve imar planında "Tarım Alanı" olarak yer alan taşınmaz için 9 milyon 400 bin TL kıymet takdir edildi.

Öte yandan İnegöl İcra Dairesi tarafından da ilçenin farklı noktalarındaki arsalar için satış ilanı yayımlandı.

Buna göre;

Mahmudiye Mahallesi 22 ve 23. Sokak'ta bulunan 7 bin 243 metrekarelik arsa 7 milyon TL muhammen bedelle satışa çıkarıldı.

Orhaniye Mahallesi Millet Sokak'ta bulunan 141 metrekarelik arsa için 4 milyon 500 bin TL değer belirlendi.

Süleymaniye Mahallesi Şark Sokak'ta bulunan 100 metrekarelik arsa ise 2 milyon TL muhammen bedelle satış listesine alındı.

Satışlara ilişkin ihale tarihleri, şartnameler ve taşınmazların detaylı bilgilerine ilan.gov.tr üzerinden ulaşılabileceği bildirildi.

Kaynak: ilan.gov.tr