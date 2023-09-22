MMA dövüşçüsü milli sporcu Sabriye Şengül, MMA organizasyonu Bellator’da 17 Kasım Cuma günü Amerika’nın Chicago kentinde kafes maçına çıkacak.

MMA dövüşçüsü dövüşçüsü Sabriye Şengül, 17 Kasım Cuma günü Amerika’nın Chicago kentinde MMA organizasyonu Bellator’da, kafes maçına çıkacak. Şengül, rakibinin güçlü ve iyi bir rakip olduğunu, bu maçı kazanarak Türk bayrağını dalgalandırmak istediğini söyledi.

Şengül, "5 kıtanın en iyi MMA dövüşçüleri, dünya şampiyonu yıldız isimlerin yer aldığı büyük organizasyonda Türk kadın sporcusu olarak ülkemi en iyi şekilde temsil edeceğim. Bunun için hazırlık ve antrenmanlarımı Thailand’da kamp yaparak geçiriyorum. Tek hedefim bu maçımı kazanmak ve Bellator MMA Dünya Şampiyonluk kemerini almak. Beni hiç bir zaman yalnız bırakmayan, destekleyen halkımıza, beni seven ve her zaman yanında olan sevenlerime buradan teşekkür ediyorum. Bana güvensinler, yanımda olsunlar, dualarını ve desteklerini bekliyorum. Onların duaları ve destekleri bana güç veriyor" dedi.