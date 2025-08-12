Başakşehir, UEFA Konferans Ligi 3. Eleme Turu’nda 3-1 galip geldiği ilk maçın rövanşında yarın sahasında Norveç ekibi Viking ile karşılaşacak.

UEFA Konferans Ligi 3. Eleme Turu rövanş maçında Başakşehir, Norveç temsilcisi Viking’i konuk edecek. Deplasmanda oynanan ilk müsabakada ilk yarıya 1-0 geride girmesine rağmen ikinci yarı bulduğu gollerle rakibi 3-1 mağlup eden turuncu-lacivertliler, sahasında oynayacağı rövanş maçı öncesi avantajı elinde bulunduruyor.

Başakşehir, tur atlaması halinde play-off aşamasında Spartak Trnava -Universitatea Craiova eşleşmesinin kazananıyla eşleşecek. Universitatea Craiova, sahasında oynadığı ilk maçı 3-0 kazandı.