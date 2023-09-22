İngiltere merkezli yükseköğretim derecelendirme kuruluşu QS tarafından bu yıl ilk kez yapılan Avrupa Konseyine üye ülkelerin üniversitelerinin değerlendirildiği “Dünya Üniversite Sıralaması: Avrupa 2024"te ODTÜ, İTÜ, Koç, Bilkent ve Boğaziçi üniversiteleri ilk 200'e girdiANKARA (İGFA) - İngiltere merkezli yükseköğretim derecelendirme kuruluşu Quacquarelli Symond'ın (QS) bu yıl başlattığı ve Avrupa'daki en iyi üniversiteleri sıraladığı “Dünya Üniversite Sıralaması: Avrupa 2024" listesinde ODTÜ, İTÜ, Koç, Bilkent ve Boğaziçi üniversiteleri ilk 200'e girdi.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar, “Akademik saygınlık, öğrenci-öğretim üyesi oranı, makale sayısı, uluslararası öğrenci sayısı gibi kriterlere göre yapılan değerlendirmede üniversitelerimiz yüzümüzü güldürdü." dedi. Özvar, başta ilk 200 arasına girmeyi başaran ODTÜ, İTÜ, Koç, Bilkent ve Boğaziçi Üniversitelerini; daha sonra da diğer tüm üniversitelerimizi tebrik etti.

QS, Avrupa Konseyine üye 42 ülkedeki 688 üniversiteyi değerlendirdiği “Dünya Üniversite Sıralaması: Avrupa 2024" listesini yayımladı.

Listedeki “Avrupa Geneli" sıralamasında Türkiye'den ODTÜ 124'üncü, İTÜ 138'inci, Koç Üniversitesi 174'üncü, Bilkent Üniversitesi 178'inci Boğaziçi Üniversitesi 199'uncu oldu. Sabancı Üniversitesi (201), Hacettepe Üniversitesi (224), İstanbul Üniversitesi (228), Gazi Üniversitesi (283), Ankara Üniversitesi (289), Yıldız Teknik Üniversitesi (326), Ege Üniversitesi (381), İstanbul Gelişim Üniversitesi (432), Abdullah Gül Üniversitesi (445), Galatasaray Üniversitesi (445), Marmara Üniversitesi (451), Çankaya Üniversitesi (455), İstanbul Bilgi Üniversitesi (488), Dokuz Eylül Üniversitesi (488) de ilk 500 içerisinde yer aldı.

QS'in, “Akademik saygınlık, çalışan saygınlığı, makale başına düşen atıf sayısı, öğretim üyesi başına düşen makale sayısı, uluslararası araştırma iletişim ağı, istihdam edilebilirlik, öğretim üyesi-öğrenci oranı, uluslararası öğrenci çeşitliliği, uluslararası öğretim üyesi oranı, gelen değişim öğrencisi oranı, giden değişim öğrencisi oranı, sürdürülebilirlik puanı" kriterlerini esas alarak ve “küresel tanınma, araştırma becerisi, öğretim kaynakları, uluslararasılaşma ve istihdam" gibi alanlarda yaptığı değerlendirmeye Türkiye 72 üniversite ile dahil edildi. ​

Türkiye, bu sayıyla Birleşik Krallık'tan sonra en fazla üniversite ile temsil edilen ikinci ülke oldu.

İŞVERENLER TARAFINDAN EN FAZLA TANINAN TÜRK ÜNİVERSİTELERİ

QS'in uluslararası işverenler arasında tanınırlık açısından yaptığı değerlendirmeyi yansıtan “İşveren İtibarı" göstergesinde Türkiye'den üç üniversite Avrupa'nın bu alandaki en iyi 50 üniversitesi arasına girdi. Bu listede ODTÜ 34'üncü sırada yer alarak işverenler tarafından en çok tanınan Türk üniversitesi oldu. ODTÜ'yü 37'nci sıradaki İstanbul Teknik Üniversitesi, 42'nci sıradaki Boğaziçi Üniversitesi izledi.

ODTÜ ayrıca “Akademik İtibar" göstergesinde de 109. sırada yer aldı.

Türk üniversiteleri “Avrupa'nın en iyi öğrenci değişim programları" kategorilerinde de üst sıralarda yer aldı.

“Giden Öğrenci Değişimi" göstergesindeki değerlendirmede Avrupa'da Galatasaray Üniversitesi 12'nci, Bilkent Üniversitesi 31'nci, ODTÜ 32'nci oldu. “Gelen Öğrenci Değişimi" göstergesinde ise Fırat Üniversitesi 35'inci sırada yer aldı.