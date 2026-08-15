Medicana Sağlık Grubu Ortopedi ve Travmatoloji Bölümü’nden Doç. Dr. Eralp Kaçmaz, erken dönemde ihmal edilen omuz ağrılarının zamanla ciddi hasarlara ve hareket kısıtlılığına yol açabileceği konusunda uyarılarda bulundu.

Günlük yaşamda en fazla hareket eden eklemlerden biri olan omuz, geniş hareket kabiliyeti nedeniyle yaralanmaya en açık bölgeler arasında yer alıyor. Özellikle yaz aylarında artan fiziksel aktiviteyle birlikte omuz şikâyetlerinde belirgin bir artış yaşandığını belirten Medicana International İzmir Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Doç. Dr. Eralp Kaçmaz, hafif başlayan ve "dinlenince geçer" düşüncesiyle ertelenen ağrıların zamanla daha ciddi sağlık sorunlarına dönüşebileceğini söyledi. Doç. Dr. Eralp Kaçmaz, "Omuz yaralanmaları yalnızca profesyonel sporcuların sorunu değildir. Yüzme, tenis, fitness gibi aktiviteler sırasında gelişebileceği gibi, uzun süre masa başında çalışan kişilerde de görülebilir. En sık karşılaştığımız tablolar arasında kas ve tendon zorlanmaları, rotator manşet yaralanmaları ile omuz sıkışma sendromu yer alıyor" diye konuştu. Omuz ekleminin geniş hareket açıklığı sağlayabilmek için stabiliteden belirli ölçüde ödün veren bir yapıya sahip olduğunu ifade eden Doç. Dr. Eralp Kaçmaz, bu hassas dengenin kaslar ve tendonlar sayesinde korunduğunu belirtti. Özellikle "rotator manşet" olarak adlandırılan kas grubunun omuzun sağlıklı çalışmasında kritik rol üstlendiğini vurgulayan Doç. Dr. Eralp Kaçmaz, bu yapıların zayıflaması veya aşırı yüklenmesi durumunda ağrı ve hareket kısıtlılığının kaçınılmaz hale gelebildiğini söyledi.

Tekrarlayan zorlanmalar ve postür bozukluğu

Omuz yaralanmalarının en önemli nedenlerinden birinin tekrarlayan zorlanmalar olduğuna dikkat çeken Doç. Dr. Eralp Kaçmaz, özellikle yüzme, tenis ve voleybol gibi baş üstü hareketlerin yoğun olduğu sporlarda aynı hareketlerin sürekli tekrar edilmesinin dokularda yıpranmaya neden olduğunu belirtti. Yetersiz ısınma, yanlış teknik ve kas dengesizliklerinin de bu riski artırdığını ifade eden Doç. Dr. Eralp Kaçmaz, günlük yaşam alışkanlıklarının da omuz sağlığını doğrudan etkilediğini söyledi. Doç. Dr. Eralp Kaçmaz, "Sadece spor sırasında değil, günlük yaşamda da postür büyük rol oynar. Uzun süre öne eğik oturmak ve bilgisayar başında geçirilen saatler omuz kaslarında dengesizlik oluşturur. Bu durum zamanla omuz yaralanmalarına zemin hazırlayabilir. Özellikle gece artan, kolu kaldırırken belirginleşen ya da haftalarca geçmeyen ağrılar ’dinlenince geçer’ diye beklenmemelidir. Erken dönemde uygulanacak basit tedaviler, ileride cerrahi gerektirebilecek sorunların önüne geçebilir. Omuz ağrısı çoğu zaman küçük bir uyarıyla başlar; bu uyarıyı dikkate almak uzun süreli hareket kısıtlılıklarını önlemenin en etkili yoludur" ifadelerini kullandı.

Koruyucu egzersizler yaralanma riskini azaltıyor

Yaralanmaların önüne geçmek için spora başlamadan önce düzenli ısınmanın büyük önem taşıdığını belirten Doç. Dr. Eralp Kaçmaz, özellikle elastik bantlarla yapılan hafif germe ve kuvvetlendirme egzersizlerinin omuz kaslarını yüklenmeye hazırladığını söyledi. Egzersiz sırasında doğru teknikle çalışmanın ve ani, kontrolsüz hareketlerden kaçınmanın önemine değinen Doç. Dr. Eralp Kaçmaz, "Doğru hazırlık, doğru teknik ve bilinçli egzersizle hem aktif kalmak hem de omuz sağlığını korumak mümkündür" dedi.