

İnegöl Merkezli Yemek Sanayi’nin sahibi Durak ailesinin düğününe çok sayıda davetli katılırken, törene gönderilen çelenkler dikkat çekti.

Düğünde Alaaddin Çakıcı ve Sedat Peker adına gönderilen çelenkler, davetlilerin ilgisini çeken detaylar arasında yer aldı.



Durak ailesinin geniş çevresini ortaya koyan düğün töreni, davetliler ve gönderilen çelenklerle İnegöl’de dikkat çeken organizasyonlardan biri oldu.

Kadir Durak ve Fatmanur Küçük çiftine bir ömür boyu mutluluklar dileriz.