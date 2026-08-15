Bosna kültürünün yaşatılması ve genç kuşaklara aktarılması amacıyla düzenlenen gecede, sahne alan BOSFOR grubu seslendirdiği hareketli Boşnakça şarkılarla katılımcılara unutulmaz bir gece yaşattı.

Boşnak ezgileriyle doyasıya eğlendiler

Salonun tamamen dolduğu etkinlikte katılımcılar, Boşnakça ezgiler ve geleneksel oyunlar eşliğinde doyasıya eğlendi. Sahnede sergilenen performanslar ve yöresel motifler, Bosna kültürünü İnegöl’de bir kez daha canlı bir şekilde yaşattı.

Gençlerin yanı sıra çok sayıda dernek üyesi ve vatandaşın katıldığı buluşma, birlik ve beraberlik görüntülerine sahne oldu.

Seymen: “Kültürümüzü gençlerimizle buluşturmaya devam edeceğiz”

İNBOSDER Başkanı Mukadder Seymen, etkinliğin gençlerin kültürel bağlarının güçlendirilmesi açısından büyük önem taşıdığını belirtti.

Seymen, “Köklerimizi, geleneklerimizi ve kültürümüzü yaşatmak, en önemlisi de bunu geleceğimizin teminatı olan gençlerimizle buluşturmak bizim için en büyük önceliktir. Kristalpark Balo Salonu’nda gerçekleştirdiğimiz bu anlamlı etkinlikte, BOSFOR grubumuzun enerjisi ve misafirlerimizin coşkusu bizleri gururlandırdı. Sahnede Bosna kültürünün tüm canlılığıyla yaşaması, birlik ve beraberliğimizin en güzel kanıtıdır” dedi.

Etkinliğin gerçekleşmesinde emeği geçenlere teşekkür eden Seymen, “Boşnak Kültürü Sayfası’na, sahne alan BOSFOR grubuna ve salonu dolduran tüm hemşehrilerimize teşekkür ediyorum. İnegöl’de kültürümüzü yaşatmaya ve gençlerimizi bir araya getirmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Geceden renkli görüntüler

Programın sonunda katılımcılar, bu tür kültürel buluşmaların geleneksel hale getirilmesi temennisinde bulundu. Gece, katılımcıların hatıra fotoğrafları çektirmesiyle sona erdi.