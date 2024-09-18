Bilecik’te üretim yapan Safi Çimento Fabrikası’nın ve maden sahasından çıkan kamyonların oluşturduğu toz, köylüleri canından bezdirdi.

Köylüler fabrikanın ara ara bacalarından tozlu dumanın salındığı iddia ederek, bunu çektikleri videolarla ispatlamaya çalışmışlardı. Köy halkından Fahrettin Sünetci, fabrikanın ve maden sahasından çıkan kamyonların oluşturduğu tozu cep telefonuyla o anları kayıt altına alarak konuya bir çözüm bulması istedi.

Öte yandan geçtiğimiz aylarda Çukurören Köyü Muhtarı Muhittin Dündar, ortaya çıkan toz ve dumanın 160 yıl önce Türkiye’ye gelen göçmenlerin yanlarında getirdiği ata tohumlarıyla başlayan tescilli ’Çukurören Biberi’nin üretimi tehlikeye soktuğu söylemişti.