Dünya futbolunun gözünün Haziran ayında ABD'ye çevrilmesi beklenirken Orta Doğu'da çıkan savaş yeni bir bilinmezi beraberinde getirdi. ABD ile İran arasında devam eden savaş sonrası İran'ın Dünya Kupası'nda katılıp katılmayacağı merak konusu oldu.

FIFA BAŞKANI AÇIKLADI

FIFA Başkanı Gianni Infantino, Vancouver'da düzenlenen küresel futbol yönetim organının kongresinde konuştu.

Gianni Infantino, buradaki açıklamasında tartışmalara net olarak yanıt verdi.

"ELBETTE İRAN KATILACAK"

Infantino, delegelere hitaben yaptığı konuşmada, "Öncelikle şunu hemen teyit edeyim ki, elbette İran 2026 FIFA Dünya Kupası'na katılacak," dedi.

FIFA Başkanı ayrıca, İran'ın maçlarını ABD'de oynayacağını da sözlerine ekledi.

İLK MAÇLARI 15 HAZİRAN'DA

İran'ın 15 Haziran'da Yeni Zelanda ile, ardından 21 Haziran'da Belçika ile Los Angeles'ta karşılaşması planlanıyor.

G Grubu'ndaki son maçını ise 26 Haziran'da Seattle'da Mısır ile oynaması beklenen İran'ın olası bir tur atlayışında da geri kalan maçlarını ABD'de oynaması planlanıyor.