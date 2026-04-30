Gazze'nin sesini duyurmak için hareket eden gemi, uluslararası sularda hukuksuzca durduruldu.

İsrail'in Gazze ablukasını kırmak ve buraya insani yardım götürmek üzere yola çıkan Küresel Sumud Filosu'na, İsrail donanması tarafından uluslararası sularda Yunanistan yakınlarında müdahale edildi.

20 TÜRK AKTİVİST ALIKONULDU

İsrail donanması, 58 tekne ve 39 farklı ülkeden 345 katılımcıyla Gazze'ye doğru yol alan Küresel Sumud Filosu'na, uluslararası sularda dün gece saatlerinde saldırdı.

Sumud Filosu'ndan yapılan açıklamada 20 Türk aktivistin, İsrail askerleri tarafından alıkonulduğu açıklandı.

TBMM'DEN KINAMA TEZKERESİ

Öte yandan Küresel Sumud Filosu'na İsrail müdahalesine ilişkin tezkere, TBMM'de oy birliğiyle kabul edildi.

Tezkere kapsamında Uluslararası kamuoyuna tutum alma çağrısı, İsrail’in işlediği insanlık suçlarının hesabını vermesi ve Gazze halkının kesintisiz ve kapsamlı insani yardıma erişmesi konularında çağrı yapıldı.

"DERHAL SERBEST BIRAKMAYA ÇAĞIRIYORUZ"

İmzalanan tezkerede şu ifadeler yer aldı:

İsrail, uluslararası hukuku bir kez daha fütursuzca çiğneyerek, işlemekte olduğu soykırım ve savaş suçlarına bir yenisini eklemiş; sivil ve barışçıl bir teşebbüs olan Küresel Sumud Filosu’na uluslararası sularda saldırmıştır.



Küresel Sumud Filosu’na silahlı müdahalede bulunan İsrail ordusu hem insani yardımları engellemiş hem de 20’si vatandaşımız toplam 175 Filistin dostu aktivisti alıkoymuştur.



Söz konusu korsanlık eylemi açık bir savaş suçudur. İnsanlığın tüm tahammül sınırlarını aşan İsrail’i uyarıyor; zorla alıkonulan aktivistleri ve vatandaşlarımızı derhal serbest bırakmaya çağırıyoruz.

"İNSANLIK CEPHESİNİN TÜM ÜYELERİNİN YANINDAYIZ"

Tüm siyasi partilerimiz ve milletvekillerimizle birlikte Türkiye Büyük Millet Meclisi olarak hukuksuz bir şekilde alıkonulan vatandaşlarımızın ve Gazze halkına insani yardım ulaştırmak için yola çıkan insanlık cephesinin tüm üyelerinin yanında olduğumuzu ifade ediyoruz.



Ayrıca, başta vatandaşlarımız olmak üzere Küresel Sumud Filosu’nun mensuplarına karşı İsrail işgal güçlerince işlenen tüm suçların uluslararası mahkemelerde hesabının sorulmasının öncüsü ve ısrarlı takipçisi olacağız.

ULUSLARARASI TOPLUMA ORTAK TUTUM ÇAĞRISI

İsrail’in Filistin halkına uyguladığı işgal, soykırım ve apartheid suçlarının son bulması, Gazze halkının kesintisiz ve kapsamlı insani yardıma erişmesi ve İsrail’in işlediği insanlık suçlarının hesabını vermesi için tüm parlamentolara, uluslararası parlamenter asamblelere ve uluslararası kuruluşlara birlikte tutum alma ve seslerini yükseltme çağrımızı yineliyoruz.



Bu çerçevede, bu bildirinin oylanarak kabul edilmesi ve alınan kararın Resmî Gazete’de yayımlanması hususunu Genel Kurulun tasviplerine arz ederim.