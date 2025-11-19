Almanya’dan İstanbul’a tatile gelen Servet ve Çiğdem Böcek çifti ile çocukları altı yaşındaki Kadir ve üç yaşındaki Masal’ın yaşamını yitirdiği trajik olayla ilgili soruşturma devam ediyor. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, dört kişilik Böcek ailesinin hastanede geçirdiği tedavi sürecine dair açıklamalarda bulundu.

Ailenin hastaneye kaldırılmadan önce Bezmi Alem Vakıf Üniversitesi Hastanesi ve Çapa Tıp Fakültesi'nden taburcu edildiği sorulan Memişoğlu, "Böcek ailesinin tedavisinde sorun saptanmadı, soruşturma devam ediyor. İki hastanede yeterli hastane. Gerekli müdahaleleri yapmışlar. Biz her ihtimale karşı inceleme yapıyoruz. Bir eksiklik olduğunu düşünmüyoruz yine de inceleme yapıyoruz" dedi.