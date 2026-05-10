Sağlık Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, uluslararası bir seyahat gemisinde bulunan ve sağlık durumları yakından takip edilen 3 Türk vatandaşının bugün Türkiye’ye getirileceği belirtildi.

İlgili uluslararası otoritelerle koordinasyon içinde yürütülen takip sürecinde vatandaşlarda herhangi bir semptom ya da hastalık bulgusuna rastlanmadığı bildirildi. Vatandaşların ülkeye ulaştıkları andan itibaren karantinaya alınacağı, sağlık süreçlerinin ise Sağlık Bakanlığı tarafından titizlikle yürütüleceği ifade edildi.