Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) binasının çatısında çıkan yangına itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınırken tarihi binada çöken kubbe kısmı havadan görüntülendi.

Üsküdar Selimiye Tıbbiye Caddesi’nde bulunan üniversitenin tarihi binasının çatı kısmında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Yangın kontrol altına alınırken, tarihi binada çöken kubbe havadan görüntülendi.