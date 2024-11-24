Uzman Diş Hekimi ve Ağız Diş Çene Cerrahı Prof. Dr. Birkan Taha Özkan, ağız ve diş sağlığı için uyarılarda bulundu. Ağız ve diş sağlığının ihmal edilmemesi gerektiğini vurgulayan Prof. Dr. Birkan Taha Özkan, ilerleyen dönemlerde geri dönüşü olmayan sağlık sorunlarının ortaya çıkabileceğini açıkladı.

"Erken teşhis ve tedaviyle daha büyük sorunların önüne geçmek mümkün"

Erken teşhisin önemine değinen Prof. Dr. Birkan Taha Özkan, "Ağız ve diş sağlığı, yalnızca estetik bir gereklilik değil; genel sağlığımızın vazgeçilmez bir parçasıdır. Ancak çoğu zaman fark edilmeyen veya ihmal edilen ağız ve diş rahatsızlıkları, ilerleyen dönemlerde ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir. Ağız ve diş sağlığı rahatsızlıklarında sıklıkla görülen belirtiler şunlardır; kötü ağız kokusu, dişlerde güçsüzlük hissi, dişlerde morarma ve renklenme, dişeti kanaması, diş ağrısı veya hassasiyet, çene kıtlaması, çene ağrıları, ağızda kekremsi bir tat hissi, dil dudak ve yüzde uyuşukluk. Toplumda, en çok diş hekimine muayene sebeplerinden başında diş ağrısı var. Ağrının olmaması, sağlık sorunu olmadığı anlamına gelmez. Sanılanın aksine, hastaya en son raddede ağrı hissi oluşuyor ancak bu durum diş dişeti veya çene kemiğinde yapısal hasara ulaşmış hali olarak karşımıza çıkıyor. Bu belirtiler sıklıkla göz ardı edilse de, erken teşhis ve tedaviyle daha büyük sorunların önüne geçmek mümkün" dedi.

"Erken teşhis yapılabilir"

Erken teşhis için izlenebilecek yolları anlatan Prof. Dr. Özkan, "Ağız ve diş rahatsızlıklarının teşhisi, klinik muayene, radyografik inceleme, sistemik hastalık durumu ve diş tedavi geçmişi detaylı incelemeleriyle erken teşhis yapılabilir. Dünya genelinde 3,5 milyar insan ağız hastalıklarından etkileniyor. Kalıcı dişlerde tedavi edilmeyen diş çürüğü, dünyada en yaygın sağlık sorunu. Başlıca risk faktörleri; Şeker tüketimi, kötü ağız hijyeni, tütün ve alkol kullanımı. Bunlar bilimsel veriler ışığında" diye konuştu.

"Kötü ağız kokunuzu kesinlikle ferahlatın"

Sağlıklı dişler ve ağız sağlığı için öneride bulunan Özkan, "Asitli içeceklerden uzak durun. Bu tür içecekler diş minesine hasar verir ve çürük oluşumunu hızlandırır. Sigara kullanımını azaltın. Sigara, diş eti rahatsızlıkları ve ağız kanseri riskini artırır. Çift taraflı çiğneyin. Tek taraflı çiğnemeye yol açan rahatsızlık teşhisi ve tedavisine odaklanın. Kötü ağız kokunuzu kesinlikle ferahlatın. Kötü ağız kokusunun daimi olarak çözümüne odaklanın, geçici çözümde sprey veya pastil gibi gıdalar sorunun ana kaynağının ertelenmesine ve büyümesine yol açar. Diş hekimi muayenesi her altı ayda bir şart. Detaylı bir muayene, erken teşhis ve tedavinin önünü açar, büyük sağlık sorunlarının önüne geçer. Dişçi fobinizin üzerine gidin, hobi haline getirici çözümler bulun. Gülüş Estetiğinizi Sağlayın, gülüş tasarımıyla, diş dişeti dudak yanak ve yüz orantısını sağlayarak keyifle gülün, dişlerinizi ve gülüşünüzü saklamaktan vazgeçin" ifadelerini kullandı.

"Diş hekimlerimize teşekkür etme zamanı"

Diş Hekimleri Haftasına ilişkin de özel açıklamalarda bulunan Birkan Taha Özkan, "Bu hafta, ağız ve diş sağlığımızın baş mimarları olan diş hekimlerimize teşekkür etme zamanı. Onlar yalnızca dişlerimizi tedavi etmekle kalmaz; gülüşlerimizi güzelleştirir, yaşam kalitemizi artırır ve yaşam ömrünü uzatmaya yardım eder. Ağız ve diş sağlığı yalnızca bireysel değil, toplum sağlığı açısından da bir öncelik olarak ele alınmalıdır" şeklinde konuştu.