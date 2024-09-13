Anadolu Eğitim ve Kültür Vakfı (AKEV) himayelerinde, İstanbul Aydın Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Sağlık Politikaları Merkezi’nin desteğiyle "Sağlıklı Toplumlar İçin Birlikteyiz" mottosuyla bir Halk Sağlığı Çalıştayı düzenlendi.

Çalıştay, 3-7 Eylül Halk Sağlığı Haftası’na ithafen organize edilerek halk sağlığı alanında önemli konuların ele alındığı geniş kapsamlı bir buluşmaya ev sahipliği yaptı.

AKEV Başkanı Prof. Dr. Mustafa Aydın ve AKEV Başkan Yardımcısı Elif Aydın’ın öncülüğünde gerçekleştirilen çalıştayda, İstanbul Aydın Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim üyeleri Prof. Dr. Mine Ergüven ve Dr. Öğretim Üyesi Arta Armani moderatörlük görevini üstlendi. Etkinliğe, tıp, diş hekimliği, sağlık, eczacılık, gıda ve gastronomi gibi birçok farklı alandan uzman akademisyenler ve Türkiye Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Gıda Mühendisleri Odası (TMMOB, GIDAMO) ile Fenilketonüri Derneği gibi önemli sivil toplum kuruluşları katıldı.

Geniş kapsamlı konular ve masalar

Çalıştayda, Tıp-Sağlık, Gıda-Tarım, ve Halk Masaları adı altında üç farklı masa oluşturularak, mevzuat, sağlık eğitimi ve hizmetleri, hastalıkların önlenmesi ve tedavi yöntemleri gibi konular derinlemesine tartışıldı. Masalarda, halk sağlığına yönelik en güncel meseleler çeşitli perspektiflerle değerlendirildi ve çözüm önerileri geliştirildi. Bu çalıştayın diğer benzerlerinden farkı ise halkın doğrudan sürece katılması oldu.

Bilgelerden görüşler alındı

Çalıştay, halk sağlığı tartışmalarında yenilikçi bir adım atarak, halkın kendisine de söz hakkı verdi. Özellikle Bilgelik Programı’ndan mezun olan, aralarında öğretmen, gazeteci, bankacı gibi çeşitli meslek gruplarından kişilerin bulunduğu "Bilgeler" ünvanına sahip vatandaşlar da çalıştaya katılarak görüş ve önerilerini dile getirdi. Bu katılım, toplumun çeşitli kesimlerinin sağlığa dair algı ve ihtiyaçlarının daha iyi anlaşılmasına katkı sağladı.

Sonuç ve gelecek projeksiyonları

Çalıştayın sonunda, mevcut sağlık sisteminin ve toplum sağlığının durumunu analiz eden katılımcılar, geleceğe yönelik projeksiyonlar ve öneriler oluşturdu. Bu öneriler arasında, halk sağlığını iyileştirmeye yönelik projeler ve politika önerileri de yer aldı. Çalıştayın hedefi, halkın refahını artıracak somut projeler üretmek oldu ve bu amaç doğrultusunda önemli adımlar atıldı.

AKEV ve İstanbul Aydın Üniversitesi’nin sağlık vizyonu

Anadolu Eğitim ve Kültür Vakfı (AKEV) ve İstanbul Aydın Üniversitesi, halk sağlığı konusunda topluma hizmet etme misyonunu sürdürerek, bu tür çalıştaylarla toplumun her kesimine dokunmayı ve halk sağlığını güçlendirmeyi hedeflemektedir.