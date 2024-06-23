Bursa’da sahilde oynarken kaybolan 10 yaşındaki Zeynep, jandarma ekiplerince bulunarak ailesine teslim edildi.

Olay, Mudanya ilçesi Eşkel sahilinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 10 yaşındaki Zeynep ailesi ile sahile geldi. Sahilde oynayan Zeynep, bir süre sonra ailesinin yanından ayrılarak kayboldu. Ailesinin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Jandarma ekipleri, kaybolan Zeynep’i bularak ailesine teslim etti.

O anlar saniye saniye amatör kameraya yansıdı.