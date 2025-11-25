İncelemeler sırasında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan CHP İnegöl İlçe Başkanı Zemci Şahin, çalışmaların önemine dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı: “İçme suyu hattı yenileme çalışmaları sonrası bölgede yapılan asfaltlama, hem sanayi esnafımızın hem de vatandaşlarımızın günlük yaşamını kolaylaştıracaktır. İnegöl mobilya sanayisi, şehrimizin ekonomisinin lokomotifidir. Burada yapılan her hizmet, doğrudan üretime ve istihdama katkı sağlar. Bizler de CHP olarak bu çalışmaları yakından takip ediyor, eksiklerin giderilmesi için önerilerimizi sunuyoruz.”

Şahin, ayrıca yerel yönetimlerin şeffaf ve katılımcı bir anlayışla hizmet üretmesi gerektiğini vurgulayarak, “İnegöl’ün daha yaşanabilir bir şehir olması için yapılan her çalışmanın yanında olacağız. Ancak sorunların çözümü için vatandaşın sesine kulak verilmesi şarttır” dedi.

CHP İnegöl ilçe yönetimi, incelemelerinin ardından bölgedeki esnafla da görüşerek asfaltlama çalışmalarına ilişkin görüş ve talepleri dinledi.