Selanik göçmeni bir ailenin simitle başlayan yolculuğundan doğan başarı hikayesini öğrencilerle paylaşan Özer Matlı, konuşmasında başarının yalnızca sonuç odaklı değil, süreç ve yaklaşım odaklı olduğunu dile getirdi. Matlı, Şahinkayalı öğrencilere, "Ne iş yaparsanız yapın severek yapın. Mutluluk her şeyin başında" tavsiyesinde bulundu. Kendi hayat yolculuğundan örnekler veren Matlı, bireyin yaptığı işle kurduğu bağın sürdürülebilir başarıdaki en kritik unsur olduğunu vurguladı.



"Fırsat, herkesin görmediğini görebilmektir"

Girişimcilik perspektifini öğrencilerle paylaşan Matlı, fırsatların çoğu zaman riskin ve belirsizliğin içinde saklı olduğunu belirterek, "Eğer herkesin yapılmaz dediği yerde bir şey görüyorsanız, işte orası fırsattır" dedi.

Türkiye’nin üretim gücünün artmasında gençlerin rolüne dikkat çeken Matlı, geçmişten gelen sermaye birikiminin sınırlı olduğu toplumlarda ilerlemenin ancak çalışarak mümkün olacağını vurguladı.



"Değişimi siz yapacaksınız"

Gençlere doğrudan hitap eden Matlı, geleceğin inşasında onların belirleyici olacağını şu sözlerle ifade etti:

"Bu ülkeyi siz değiştireceksiniz. Bizlerin yaptıklarından daha iyisini yapma ihtimali sizde. Realite sizsiniz."

Olumsuzluklara takılmadan ilerlemenin önemine değinen Matlı, zorlukların birer engel değil, gelişim alanı olduğunu belirterek öğrencileri pozitif ve kararlı bir bakış açısına davet etti. Başarının yalnızca hârici kazanımlarla değil, bireyin kendisiyle kurduğu ilişkiyle şekillendiğini vurgulayan Matlı, "Kendinizle barıştığınızda her şey mümkün hale gelir" sözleriyle dâhilî dengeye dikkat çekti. Aynı zamanda gençlere tek bir başarı tanımına sıkışmamaları gerektiğini hatırlatan Matlı, iyi bir yönetici olmak kadar iyi bir öğretmen olmanın da değerli olduğunu ifade etti.



"Hayali olanlara kapımız hep açık"

Konuşmasının en dikkat çeken bölümlerinden birinde Şahinkayalı öğrencilere açık bir davette bulunan Matlı, girişimcilik ruhunu destekleyen yaklaşımını şu sözlerle paylaştı:

"Benim kapım her zaman açık. Hayaliniz varsa, araştırıyor ve empati yapıyorsanız başarmama ihtimaliniz yok."

Matlı, etkinlikte öğrencilere kendi çiftliklerinde üretilen ayran ikramında da bulunarak hoş bir sürpriz yaptı.



Şahinkaya: "Ne kadar koşmanız gerekiyorsa koşun"

Oğuzhan Şahinkaya ise, Özer Matlı’ya değerli paylaşımları ve ilham veren hikayesi için teşekkür ederek, öğrencilerin böylesine güçlü bir iş insanının hayat yolculuğunu ilk ağızdan dinleme fırsatı yakalamasının kıymetine dikkat çekti. Gençlere seslenen Şahinkaya, bu buluşmanın yalnızca bir söyleşi değil, aynı zamanda tecrübenin ve emeğin gerçek karşılığını dinleme fırsatı olduğunu vurgulayarak, "İçinizdeki başarı hissini kaybetmeyin. Hayal kurma gücünüzü asla yitirmeyin. Ne kadar koşmanız gerekiyorsa o kadar koşun" dedi.

Nisan ayı boyunca sürecek Şahinkaya Girişimcilik Zirvesi 2026 kapsamında farklı alanlardan önemli isimler öğrencilerle bir araya gelmeye devam edecek. Şahinkaya Girişimcilik Zirvesi 2026, ilham veren hikâyeleri ve güçlü içerikleriyle öğrencilerin geleceğe daha sağlam adımlarla ilerlemelerine katkı sağlamaya devam edecek.

Özer Matlı’ya sahnede Seva Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve Özel Şahinkaya Eğitim Kurumları Yönetim Kurulu Üyesi Oğuzhan Şahinkaya da eşlik etti.

Kaynak: İHA