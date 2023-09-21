Yaşanan olayda, sahte bir hemşire olarak hastanede görülen ve kendisini Rabia Yılmaz olarak tanıtan şahsın gerçek kimliğinin C.K. (26) olduğu ortaya çıktı. C.K.'nın mayıs ayında evlendiği eşi Y.K.'ye de evlilik öncesi Ankara'da 112 Acil Sağlık Hizmetleri'nde çalıştığını ve istifa ettiğini söylediği belirlendi.

Olayın ayrıntılarına bakıldığında, C.K.'nın Ünye Devlet Hastanesi'nde ağustos ayının son haftasında sahte bir hemşire olarak ortaya çıktığı görülüyor. Hemşire kıyafeti giyinerek hastane içinde dolaşan ve bekleme odasında zaman geçiren C.K., acil servis sorumlusu tarafından şüpheli davranışları nedeniyle sorgulandı. Kadın, adının Rabia Yılmaz olduğunu ve yeni bir atama ile hastaneye geldiğini iddia etti. Ancak, giydiği nüfus cüzdanındaki kimlik bilgileri ile verdiği bilgiler uyuşmadı.

Görevli personel, kadını beklemesi için odada bırakarak güvenlik birimine haber vermek üzere ayrıldığında, kadın hastaneden kaçmayı başardı. Olay sonrasında hastane yönetimi, güvenlik kameralarını inceleyerek C.K.'nın yaklaşık 10 gün boyunca hastanede dolaştığını ancak tedavi veya işlem yapmadığını tespit etti.

Bu olayın ardından Ordu İl Sağlık Müdürlüğü'nün başvurusu üzerine Ünye Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Yapılan soruşturma sonucunda sahte hemşirenin gerçek kimliği C.K. olarak tespit edildi ve önümüzdeki günlerde ifade vermesi bekleniyor.

C.K.'nin evlilik öncesinde Ankara'da 112 Acil Sağlık Hizmetleri'nde çalıştığını ve evlendikten sonra atama beklediğini söylediği, yaklaşık 2 ay önce Ünye Devlet Hastanesi'ne atandığını belirtip "Nöbete gidiyorum" diyerek evden çıktığı bilgisi de soruşturma kapsamında ortaya çıktı.