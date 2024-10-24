Sakarya Büyükşehir Belediyesi, şehrin dört bir yanında yürüttüğü asfalt mesaisi çerçevesinde kuzey bölgesinin en önemli güzergahlarından biri olan Kocaali Şehit Yılmaz Caddesi’ni yenileme çalışmalarına başladı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanlığı (YOLBAK) ekipleri, 16 ilçe merkezi ve kırsal bölgelerde program dahilinde grup yollarını ve şehrin en önemli caddelerini sıcak asfaltla buluşturuyor. 16 ilçenin ulaşımını konforlu hale getirmek için çalışmalarını hızlandıran Sakarya Büyükşehir Belediyesi, son olarak şehrin kuzeyindeki bölge ulaşımının en önemli güzergahlarından Kocaali Şehit Yılmaz Caddesi’ni sil baştan yeniliyor. Kısa süre önce Kocaali’nin sahile ulaşımını sağlayan iki caddeyi yenileyen YOLBAK ekipleri, ilçenin önemli ulaşım akslarından biri olan Şehit Yılmaz Caddesi’nde yoğun bir mesai harcıyor.

YOLBAK ekipleri güzergahtaki altyapı işlemleri, kazı, dolgu, bordür ve kaldırım çalışmalarını tamamladı. 6 metre genişliğe sahip yol genişletme çalışmaları yaparak 13 metre genişliğe çıkarıldı. Orta refüj çalışmasının da yapıldığı 750 metrelik güzergah toplamda 3 bin ton sıcak asfaltın serimiyle yeniden hizmete açılacak. YOLBAK’tan yapılan açıklamada, “Şehir genelinde başlattığımız asfalt seferberliğini yoğun bir tempo ve özveriyle sürdürüyoruz. Çalışmalarımıza şehrimizin kuzey ilçesi Kocaali’nin Şehit Yılmaz Caddesi’nde devam ediyoruz. 750 metrelik güzergahta kazı, dolgu, bordür, kaldırım, orta refüj ve yol genişletme çalışmalarımızı tamamlayarak sıcak asfalt çalışmalarına başladık. 3 bin ton sıcak asfalt kullanarak yenileyeceğimiz güzergahı ekiplerimizin hummalı çalışmasıyla kısa süre içerisinde bölge halkımızın ulaşımına açacağız” ifadelerine yer verildi.