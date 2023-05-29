Sakarya Büyükşehir Hentbol takımı Süper Lig Play-Off Yarı Final rövanş karşılaşmasında 30 Mayıs Salı günü Beşiktaş’ı konuk edecek. Serdivan Spor Salonunda saat 15.30’da başlayacak karşılaşmada Büyükşehir seride beraberliği yakalamaya çalışacak.

Erkekler Hentbol Süper Ligi Cemal Kütahya Sezonu Play-Off Yarı Final rövanş karşılaşmasında Sakarya Büyükşehir Hentbol takımı, Beşiktaş’ı konuk edecek. 30 Mayıs Salı günü saat 15.30’da başlayacak mücadele Serdivan Spor Salonunda oynanacak. Karşılaşma canlı olarak yayınlanacak.

Play-Off yarı final serisinin ilk maçında deplasmanda Beşiktaş’a 37-28’lik skorla mağlup olan Büyükşehir Hentbol takımı seride 1-0 geriye düştü. Seride 2 yapanın finale yükseleceği mücadelede Büyükşehir Hentbol kazanması halinde üçüncü maçı 31 Mayıs Çarşamba günü yine Sakarya’da oynayacak. İlk kez yer aldığı süper ligde yarı final oynama başarısı gösteren Büyükşehir Hentbol takımı için Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü, tüm taraftarları takımın yanında olmaya davet etti.