İnegöl Belediyesi DOSTUM bisiklet takımı sporcusu Murat Pehlevan, Sakarya Dağ Bisikleti Yarışlarında Dünya çapında rakiplerle mücadele ederek yarışlarda puan alan 3 Türk sporcudan biri olmayı başardı.BURSA (İGFA) - Sakarya’da her yıl olduğu gibi yine bu yıl da dünyanın dört bir yanından bisiklet tutkunları buluşuyor. 2 Dünya Kupası ve 1 Avrupa Kupası’na ev sahipliği yapılacak yarışlar 17 Mayıs’ta büyük bir coşkuyla başladı. 11 Haziran’a kadar devam edecek yarışlara, ülkemizden ve dünyanın dört bir yanından profesyonel bisiklet sporcuları katılım sağlıyor.

DOSTUM SPORCUSU PERFORMANSIYLA ADINDAN SÖZ ETTİRDİ

Yarışmaların MTB CUP bölümü 17 Mayıs’ta saat 16.00 ile 19.00 arasında ve 19 Mayıs’ta 20.30 ile 22.30 arasında yapıldı. Bu tarihlerde gerçekleştirilen Uluslararası Sakarya Dağ Bisikleti Yarışlarında İnegöl Belediye Spor Kulübü DOSTUM Bisiklet Takımı sporcusu Murat Pehlevan da yerini aldı. Dünya çapında önemli rakiplerinin olduğu yarışlarda Murat Pehlevan, puan alan 3 Türk sporcudan biri olmayı başardı. Başarılı sporcu, yarışmalarda ülkemiz ve şehrimiz adına puanlar alarak adından söz ettirdi.