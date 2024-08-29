Sakarya’da 130 kamu kurumu, özel sektör ve STK’dan toplamda 340 kişi Büyükşehir Belediyesi’nin Dış Paydaş Çalıştayı’nda şehrin gelecek 5 yılını tartıştı. Daha kaliteli, yaşanabilir ve gelişmiş bir şehrin inşası için, “Senin Şehrin Senin Planın” mottosuyla yepyeni fikirler, projeler aynı çatıda birleşti. Bu çerçevede 2025-2029 Stratejik Planı’nda her bir vatandaş, yönetici, STK temsilcisi söz sahibi oldu.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, afetlere dayanıklı, dirençli, huzurlu, güvenli ve modern bir şehir inşa etmek için çok yönlü uygulamaları hayata geçiriyor. Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı tarafından bu kapsamda koordine edilen Dış Paydaş Çalıştayı’nda kamu ve özel sektör temsilcileri, sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlar olmak üzere 130 farklı kamu, özel kurum ve kuruluş ve STK’dan 340 kişi Sakarya’nın yarınları için bir araya geldi. İki oturum halinde yapılan çalıştayda Dirençli Kentler ve Sürdürülebilir Çevre, Kentsel Hareketlilik ve İnsan Odaklı Mekân Tasarımı, Nitelikli İnsan, Güçlü Aile ve Sağlıklı Toplum gibi ana temalar üzerinde duruldu.

Şehrin tüm dinamikleri Büyükşehir’in 2025-2029 Stratejik Planı’nı belirlemek için üretici fikirlerini, önerilerini masaya koydu ve Sakarya’nın geleceğine yön verecek, vatandaşlara maksimum fayda sunacak projelerini sundu. Çalıştayın birinci oturumunda öneriler paylaşıldı ve anlık dijital anketler yapıldı. İkinci oturumda ise anketle belirlenen temalar üzerine 18 farklı masada stratejik öncelik ve çözüm önerileri konuşuldu. Şehrin tüm aktörlerinin katılımını esas alan bir yaklaşımla, sosyal belediyecilik alanının genişletilmesi, çevreye duyarlı uygulamaların yaygınlaştırılması, teknolojik altyapının güçlendirilmesi hedefleri tartışıldı.

Sözü şehrin tüm aktörlerine veren Büyükşehir, tüm birimleriyle çalıştayda şehir için önemli çıktılar aldı ve şehre hizmet noktasında yeni, üretken proje fikirleriyle kritik veri analizlerini sistemine dahil etti. Büyükşehir’den yapılan açıklamada, “Büyükşehir Belediyesi olarak vatandaşların önceliklerine göre projeler geliştirmeyi, yerel hedefleri ulusal ve küresel hedeflerle uyumlu hale getirmeyi amaçlıyoruz. Katılımcı ve şeffaf bir yönetim anlayışıyla yürütülen çalıştayda, Sakarya’nın 2025-2029 Stratejik Planı için gerekli çalışmalar bu veriler temelinde devam edecektir” denildi.